Άρης: Επένδυση ύψους 5 εκ. ευρώ για τον Ντιαντί από την Αλ Ντιρίγια

Ο Κλείτον Ντιαντί σημειώνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια και ο Άρης ετοιμάζεται να βάλει στα ταμεία του περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ

Ο δανεισμός του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια φαίνεται πως αποφέρει καρπούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι Σαουδάραβες έχουν μείνει άκρως ικανοποιημένοι από τον 19χρονο μεσοεπιθετικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης και ετοιμάζονται να τον αποκτήσουν, βγάζοντας από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ.

Πως θα μπορούσαν να αφήσουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή να φύγει μέσα από τα χέρια τους, όταν ο Σενεγαλέζος έχει 3 τέρματα, 7 ασίστ σε 23 αναμετρήσεις και αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για τα εξτρέμ;

Η αραβική ομάδα φαίνεται πως έχει την διάθεση να καλύψει τις απαιτήσεις του Άρη, ώστε να τελειώσει άμεσα η μεταγραφή. Οι Σαουδάραβες θεωρούν πως ο Ντιαντί αποτελεί επένδυση για το μέλλον και πως αν συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και στο πρωτάθλημα της χώρας, τότε κάποια στιγμή θα φέρει και για τους ίδιους πολλά περισσότερα έσοδα, φεύγοντας με πολύ περισσότερα χρήματα σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα.