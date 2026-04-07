ΑΕΚ: Επισκέφθηκε το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης αντιπροσωπεία της Ακαδημίας

Σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ που στα πλαίσια του κοινωνικού και εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας «GAME CHANGERS – Beyond the Pitch», αντιπροσωπεία της ομάδας Κ17 επισκέφθηκε το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.

Τους νεαρούς αθλητές της ΑΕΚ συνόδευσε ο Team Manager της Κ17, Χάρης Κοπιτσής, καθώς και ο Head of Football Operations της Ακαδημίας, Θάνος Παπαντωνίου. Από την πλευρά του Οργανισμού, την αντιπροσωπεία της ΑΕΚ υποδέχθηκαν εκ μερους της διοίκησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος η Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ελένη Παναγάκη, καθως και ο Διευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης Φίλων Λεμονής. Μοιράστηκαν δώρα από τους ποδοσφαιριστές, ενώ παραδόθηκε αναμνηστική υπογεγραμμένη φανέλα από τους παίκτες της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν οι στιγμές που μοιράστηκαν μεταξύ τους τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS και της ΑΕΚ, οι συζητήσεις για το ποδόσφαιρο και τη ζωή, για τα όνειρά τους και τις ανησυχίες τους, με τα οφέλη της επίσκεψης να είναι εκατέρωθεν πολύτιμα. Στο τέλος της επίσκεψης, τα παιδιά και οι αθλητές της ΑΕΚ μοιράστηκαν σε δύο ομάδες στο γήπεδο του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και έπαιξαν ποδόσφαιρο, ζώντας στιγμές που αναμφίβολα θα μείνουν χαραγμένες στις μνήμες τους, καθώς και την υπόσχεση πως αυτή θα είναι η αρχή μίας σειράς παρόμοιων επισκέψεων για νέες… ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.