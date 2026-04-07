Elite διαιτητής στο Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ

Ο Μπενουά Μπαστιάν ορίστηκε από την UEFA για το παιχνίδι Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Conference League.

Ο έμπειρος Γάλλος και elite διαιτητής Μπενουά Μπαστιάν είναι η επιλογή της UEFA για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο τη Μ. Πέμπτη (9/4, 19:45) στη Μαδρίτη, για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο 42χρονος ρέφερι έχει βρεθεί αρκετές φορές στον ευρωπαϊκό δρόμο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σε ματς του Champions League και Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες Χισάμ Ζακρανί και Ορελιέν Μπερτομιέ, τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρντ, ενώ στο VAR θα είναι ο Βέλγος Μπραμ φαν Ντρίσε με βοηθό τον Γάλλο Μπαστιάν Ντεσεπί.

