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Aργεντινός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας τον σύντροφό του (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο 22χρονος επιθετικός της Κολόν Σάντα Φε, Ιγκνάσιο Λάγο, σε τηλεοπτική συνέντευξή του αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας και τον σύντροφό του.

Ο Λάγο ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή και δέχθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον σύντροφό του, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη δύναμη και την αφοσίωσή του, λέγοντας:

«Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που υπερασπίζεσαι τα χρώματα της πόλης μου».

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, που αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της Κολόν, μόλις είδε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του συντρόφου του, απάντησε:

«Είναι μια παράλογη αγάπη και τη ζούμε με πάθος, όπως ακριβώς και το ποδόσφαιρο. Είμαστε παθιασμένοι και προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε».

Aργεντινός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας τον σύντροφό του (vid)