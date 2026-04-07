Aργεντινός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας τον σύντροφό του (vid)

Ο 22χρονος επιθετικός της Κολόν Σάντα Φε, Ιγκνάσιο Λάγο, σε τηλεοπτική συνέντευξή του αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας και τον σύντροφό του.

Ο Λάγο ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή και δέχθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον σύντροφό του, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη δύναμη και την αφοσίωσή του, λέγοντας:

«Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που υπερασπίζεσαι τα χρώματα της πόλης μου».

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, που αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της Κολόν, μόλις είδε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του συντρόφου του, απάντησε:

«Είναι μια παράλογη αγάπη και τη ζούμε με πάθος, όπως ακριβώς και το ποδόσφαιρο. Είμαστε παθιασμένοι και προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε».