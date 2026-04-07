Aργεντινός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος παρουσιάζοντας τον σύντροφό του (vid)

Ο Λάγο ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή και δέχθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον σύντροφό του, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη δύναμη και την αφοσίωσή του, λέγοντας:
«Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που υπερασπίζεσαι τα χρώματα της πόλης μου».
Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, που αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της Κολόν, μόλις είδε το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του συντρόφου του, απάντησε:
«Είναι μια παράλογη αγάπη και τη ζούμε με πάθος, όπως ακριβώς και το ποδόσφαιρο. Είμαστε παθιασμένοι και προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε».
ME MUERO DE AMOR 😍 😍 😍— Barby...🤍♥️🤍 (@sweetchupetin) April 5, 2026
Un jugador de colon tiene novio y subieron a las redes de colon hablando de el ayyyy 🥹🥹🥹
QUE SEAN MUY FELICES LOCO 😭🤧pic.twitter.com/zy1Vp9inLQ