«Καθάρισε» τη Λέτσε και διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο η Αταλάντα

Με γκολ των Σκαλβίνι (29'), Κριστόβιτς (59') και Ρασπαντόρι (73'), η Αταλάντα επικράτησε με 3-0 της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (6/4), για την 31η αγωνιστική της Serie A.
Η ομάδα του Μπέργκαμο παραμένει σταθερά στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και μείωσε σε ένα βαθμό τη διαφορά της από την έκτη Ρόμα, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί και μέσω Serie A ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παράλληλα, είναι και στα ημιτελικά του Coppa Italia.
Στον αντίποδα, η ομάδα της Απουλίας γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα και παραμένει στο όριο του υποβιβασμού, ισόβαθμη με την Κρεμονέζε.
Αναλυτικά, τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στη Serie A:
Σασουόλο - Κάλιαρι 2-1 (50' Γκαρσία, 78' Πιναμόντι - 30' πεν. Εσπόζιτο)
Βερόνα - Φιορεντίνα 0-1 (82' Φατζόλι)
Λάτσιο - Πάρμα 1-1 (77' Νόσλιν - 15' Ντελπράτο)
Κρεμονέζε - Μπολόνια 1-2 (90+1' πεν. Μπονατσόλι - 3' Ζοάο Μάριο, 16' Ρόου)
Πίζα - Τορίνο 0-1 (80' Άνταμς)
Ίντερ - Ρόμα 5-2 (1', 52' Μαρτίνες, 45+2' Τσαλχάνογλου, 55' Τουράμ, 63' Μπαρέλα - 40' Μαντσίνι, 70' Πελεγκρίνι)
Ουντινέζε - Κόμο 0-0
Λέτσε - Αταλάντα 0-3 (29' Σκαλβίνι, 59' Κριστόβιτς, 73' Ρασπαντόρι)
Γιουβέντους - Τζένοα 19:00 (6/4)
Νάπολι - Μίλαν 21:45 (6/4)