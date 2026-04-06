«Καθάρισε» τη Λέτσε και διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο η Αταλάντα

Οι «Μπεργκαμάσκι» επικεντρώνονται στο πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League, όντες στην... ουρά του «τρένου» με επικεφαλής την 4η Κόμο, από την οποία υπολείπεται πέντε βαθμούς.

Με γκολ των Σκαλβίνι (29'), Κριστόβιτς (59') και Ρασπαντόρι (73'), η Αταλάντα επικράτησε με 3-0 της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε» (6/4), για την 31η αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα του Μπέργκαμο παραμένει σταθερά στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και μείωσε σε ένα βαθμό τη διαφορά της από την έκτη Ρόμα, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί και μέσω Serie A ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παράλληλα, είναι και στα ημιτελικά του Coppa Italia.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Απουλίας γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα και παραμένει στο όριο του υποβιβασμού, ισόβαθμη με την Κρεμονέζε.

Αναλυτικά, τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στη Serie A:

Σασουόλο - Κάλιαρι 2-1 (50' Γκαρσία, 78' Πιναμόντι - 30' πεν. Εσπόζιτο)

Βερόνα - Φιορεντίνα 0-1 (82' Φατζόλι)

Λάτσιο - Πάρμα 1-1 (77' Νόσλιν - 15' Ντελπράτο)

Κρεμονέζε - Μπολόνια 1-2 (90+1' πεν. Μπονατσόλι - 3' Ζοάο Μάριο, 16' Ρόου)

Πίζα - Τορίνο 0-1 (80' Άνταμς)

Ίντερ - Ρόμα 5-2 (1', 52' Μαρτίνες, 45+2' Τσαλχάνογλου, 55' Τουράμ, 63' Μπαρέλα - 40' Μαντσίνι, 70' Πελεγκρίνι)

Ουντινέζε - Κόμο 0-0

Λέτσε - Αταλάντα 0-3 (29' Σκαλβίνι, 59' Κριστόβιτς, 73' Ρασπαντόρι)

Γιουβέντους - Τζένοα 19:00 (6/4)

Νάπολι - Μίλαν 21:45 (6/4)