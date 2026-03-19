Με νίκη στο Βόλο, είναι φαβορί για τον τίτλο

Στη σκιά μιας στυγνής δολοφονίας, οπαδού του ΠΑΟΚ από οπαδό του Αρη (αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των εμπλεκόμενων στο περιστατικό που κόστισε τη ζωή ενός 20χρονου παιδιού), καλούμαστε να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Γράφει ο Κ. Βασιλόπουλος.

Η κανονική διάρκεια της Super League φτάνει στο τέλος της αυτή την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια κομβική αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον Βόλο.

Οι λόγοι για τους οποίους η νίκη στο Βόλο είναι μονόδρομος, είναι γνωστοί και δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 1η θέση με 57 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Κάθε βαθμολογική απώλεια τώρα μπορεί να τον ρίξει από την κορυφή την τελευταία στιγμή, δίνοντας ψυχολογικό και πρακτικό προβάδισμα στους ανταγωνιστές του.

Η είσοδος του Δικεφάλου στα play offs από την πρώτη θέση δεν είναι μόνο ζήτημα γοήτρου. Σημαίνει ότι η ομάδα μπαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και τη μέγιστη βαθμολογική συγκομιδή.

Μια πειστική εμφάνιση και νίκη επί του Βόλου θα επιβεβαιώσει την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου πριν από τις μεγάλες μάχες του Big 4 που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή της Super League.

Η κλήρωση για τα play offs (θέσεις 1-4) έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 24 Μαρτίου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι εκεί ως πρωτοπόρος, στέλνοντας μήνυμα στους υπόλοιπους διεκδικητές ότι ο δρόμος για το πρωτάθλημα περνάει και φέτος από την Τούμπα.

Η συγκέντρωση και η σοβαρότητα είναι τα κλειδιά για την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει φέτος ότι ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση και η νίκη στον Βόλο είναι το τελευταίο "κουτάκι" που πρέπει να τσεκαριστεί πριν την τελική ευθεία.

Επιμένω να υποστηρίζω πως ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, από τη στιγμή που οι αντίπαλοι του δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τον «μαρτυρικό» Φεβρουάριο που βίωσε η ομάδα με τραυματισμούς που κυριολεκτικά αποδεκάτισαν το ρόστερ και κόστισαν βαθμούς. O Δικέφαλος με 3 σερί ισοπαλίες (με Αρη στο Χαριλάου, με ΑΕΚ στην Τούμπα και Λάρισα στη Θεσσαλία), έδωσε πλεονέκτημα στους αντιπάλους του, που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν.

Με νίκη λοιπόν στη Βόλο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία των έξι «τελικών» ως φαβορί. Ποιοι είναι οι λόγοι που τον χρίζουν φαβορί;

Αγωνιστική συνέπεια: Η ομάδα διατηρεί μια πολύ υψηλή απόδοση, έχοντας σημειώσει σημαντικές νίκες σε ντέρμπι. Το ποδοσφαιρικό γκρουπ του Λουτσέσκου μετρά μόλις μια ήττα στους αγώνες του Big 4, από τον Παναθηναικό στις 8 Νοεμβρίου σε ένα άκρως… περίεργο παιχνίδι.

Η «σφραγίδα» Λουτσέσκου: Η παραμονή του Ραζβάν Λουτσέσκου με νέο συμβόλαιο έως το 2027 προσφέρει στον ΠΑΟΚ μια σπάνια σταθερότητα για τα ελληνικά δεδομένα, επιτρέποντας στην ομάδα να λειτουργεί με αυτοματισμούς που άλλες ομάδες ακόμη αναζητούν.

Πλεονέκτημα σε ισοβαθμίες: Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί έναντι των βασικών του ανταγωνιστών (Ολυμπιακού και ΑΕΚ) σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, γεγονός που του δίνει ένα επιπλέον στρατηγικό αβαντάζ στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Νοοτροπία νικητή: Μετά την κατάκτηση του «πιο μάγκικου» πρωταθλήματος το 2024, ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία για να διαχειρίζεται την πίεση του πρωταθλητισμού.

ΥΓ Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καλείται να τιμήσει τα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας που συμπληρώνει φέτος, σε κλίμα πένθους. Ο πόνος που βιώνουν οι οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα στο 2026, είναι πόνος όλων όσοι νιώθουν ΠΑΟΚ. Πόνος που μετατρέπεται σε δύναμη στήριξης του μεγαλύτερου προσφυγικού club στον πλανήτη.

