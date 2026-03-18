Με Μπράγκα αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός!

Οι Πορτογάλοι έκαναν την μεγάλη ανατροπή στον επαναληπτικό με την Φερεντσβάρος (4-0) και προκρίθηκαν στους 16 του Europa League.

Η Μπράγκα μιμήθηκε το παράδειγμα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και έκανε μία ακόμα τεράστια ανατροπή σε ευρωπαϊκό επαναληπτικό επί πορτογαλικού εδάφους.

Η ομάδα του Κάρλος Βίκενς ανέτρεψε την ήττα με 2-0 στην Ουγγαρία από την Φερεντσβάρος και με το 4-0 προκρίθηκε στους 16 του Europa League, όπου περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό είτε την Μπέτις.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν αγριεμένοι στον επαναληπτικό και είχαν κάνει την μισή δουλειά από το πρώτο τέταρτο χάρη στα γκολ του Ρικάρντο Όρτα (11') και του Γκρίλιτς (15').

Οι Ούγγροι δεν κατάφεραν να προβάλλουν αντίσταση και δέχθηκαν και τρίτο γκολ πριν βγει το ημίχρονο από τον Γκάμπρι Μαρτίνεθ (34').

Η Μπράγκα ήταν καλύτερη και στην επανάληψη και με το δεύτερο γκολ στην βραδιά από τον Ρικάρντο Όρτα (53') έκανε το τελικό 4-0, που την στέλνει στους 16 του Europa League, όπου περιμένει είτε την Μπέτις είτε τον Παναθηναϊκό.