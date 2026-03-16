Poll κορυφής: Ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα;

Η μάχη του τίτλου καλά κρατεί και το SDNA σας καλεί σε ένα διπλό poll για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και η κορυφή απέκτησε ξανά τρεις συγκατοίκους, έπειτα την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ολυμπιακός έκαναν το καθήκον τους απέναντι σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ αντίστοιχα κι έπιασαν ξανά στο ρετιρέ την Ένωση, αφήνοντάς την μάλιστα τρίτη στην τριπλή ισοβαθμία, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν τα ηνία, αφού έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ των τριών παιχνίδια.

Η αυλαία της regular season πέφτει με τους αγώνες Βόλος-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Λάρισα και Κηφισιά-ΑΕΚ. Θα κάνουν άραγε το 3/3 αυτή τη φορά οι τρεις διεκδικητές του τίτλου ή θα έχουμε ξανά κάποια απώλεια; Ποιος λοιπόν θα κόψει πρώτος το νήμα στην κανονική διάρκεια κι ενόψει των πλέι οφ;

Κι ένα δεύτερο ερώτημα φυσικά για τον φετινό πρωταθλητή μετά τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον βαθμολογικό πίνακα.

Η κάλπη άνοιξε!

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