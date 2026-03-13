ΑΕΚ: Στροφή στον Ατρόμητο, από το αεροδρόμιο στα Σπάτα για προπόνηση (vid)

Το σαρωτικό πέρασμα της ΑΕΚ από το Τσέλιε ανήκει στο παρελθόν και άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο αφήνουν για λίγο την Ευρώπη και κοιτάνε το Πρωτάθλημα.

Στην Ένωση, κάνουν στροφή στο Περιστέρι και στο κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο, με την ομάδα να επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως να πιάνει δουλειά. Οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα, πήγαν απευθείας στα Σπάτα για προπόνηση-αποκατάσταση μετά το χθεσινό ματς στην Σλοβενία.

Οι κιτρινόμαυροι θα προπονηθούν και αύριο Σάββατο και θα ολοκληρώσουν τη μίνι προετοιμασία τους για τον αγώνα της Κυριακής όπου θα προσπαθήσουν να πετύχουν μια ακόμα νικη για να διατηρηθούν στην κορυφή της Super League.