Μεγάλο βήμα πρόκρισης της Φερεντσβάρος κόντρα στην Μπράγκα

Η Φερεντσβάρος νίκησε με 2-0 την Μπράγκα στην έδρα της και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά, εκεί όπου διασταυρώνεται με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις.

Αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού και την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις ξεκίνησε το παιχνίδι της Φερεντσβάρος με την Μπράγκα στην Ουγγαρία, ζευγάρι το οποίο διασταυρώνεται με αυτό των «πράσινων» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι λοιπόν ήταν αυτοί που είχαν τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες και κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη με 2-0, η οποία τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τους «8» του Europa League.

Ο Κανισόφσκι άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο «χτύπησε» και ο Ζοσέφ (68’), διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και θέτοντας βάσεις πρόκρισης. Οι Ούγγροι είχαν σε πολύ καλή βραδιά και τον τερματοφύλακά τους, Γκροφ, που πραγματοποίησε 4 αποκρούσεις και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έρθει η νίκη και να συνδυαστεί με το 0 παθητικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος εκτός έδρας για την League Phase της διοργάνωσης, όντας ανώτερος και παίρνοντας τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη στο υπέροχο γκολ του Ανάς Ζαρουρί στα τελευταία λεπτά.

Οι συνθέσεις:

Φερεντσβάρος (Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ραεμέικερς, Γκόμεζ, Μακρέτσκις, Κανισόφσκι, Ζακάριασεν, Ο’ Ντόουντα, Φάνι (90’ Μαντάραζ), Γιουσούφ (90’ Κοβάσεβιτς), Ζοσέφ (84’ Ρομαό).

Μπράγκα (Βίσενς): Χόρνιτσεκ, Άρεϊ-Μπι, Νιακατέ (62’ Μοσκάντο), Λαγκερμπιέλκ, Λέλο (90’ Ροντρίγκες), Μουτίνιο (74’ Γκόρμπι), Γκρίλιτς, Ντόργκελες (63’ Μαρτίνες), Όρτα, Ζαλαζάρ, Βίκτορ (74’ Ναβάρο).