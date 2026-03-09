Μουρίνιο «έξαλλος» με την Πόρτο: Αποκαλύπτει ποιος τον έβγαλε εκτός εαυτού!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ξέσπασε μετά το ντέρμπι Μπενφίκα – Πόρτο (2-2), αποκαλύπτοντας ποιος τον εκνεύρισε αφάνταστα από τον πάγκο των «Δράκων». Ο Special One αποβλήθηκε, αφού συνεχώς τον αποκαλούσαν «προδότη».

Το ντέρμπι κορυφής της πορτογαλικής λίγκας μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο στο «Ντα Λουζ» ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2, με τους γηπεδούχους να ανατρέπουν το 0-2 και να παίρνουν τον βαθμό.

Ωστόσο, το φινάλε της αναμέτρησης ανήκε στον Μουρίνιο, ο οποίος έδωσε ακόμη μια «παράσταση», καθώς εξοργίστηκε από σχόλια που ήρθαν από τον πάγκο των «Δράκων» και τελικά αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Special One εξήγησε ότι ο πάγκος της Πόρτο τον φώναζε συνεχώς «προδότη», κάτι που τον εκνεύρισε αφάνταστα.



«Σχετικά με την κόκκινη κάρτα... ο τύπος από τον πάγκο της Πόρτο με αποκάλεσε προδότη 50 φορές. Θα ήθελα μια εξήγηση: Είμαι προδότης, πώς; Πώς; Ήμουν στην Πόρτο και έδωσα την ψυχή μου στην Πόρτο. Πήγα στην Τσέλσι και έδωσα την ψυχή μου στην Τσέλσι. Πήγα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έδωσα την ψυχή μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ίντερ, Φενερμπαχτσέ, ήμουν σε όλο τον κόσμο και έδωσα την ψυχή μου, τη ζωή μου, 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Νομίζω ότι αυτό ονομάζεται επαγγελματισμός.

Ένα πράγμα, είναι οι προσβολές των οπαδών της Πόρτο. Οι ίδιοι οπαδοί που, πριν από λίγα χρόνια, δεν μπορούσα καν να πάω στην πόλη τους επειδή γονάτιζαν μπροστά στα πόδια μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις προσβολές τους. Αλλά ένας συνάδελφός μου με αποκάλεσε προδότη... γιατί είμαι προδότης; Επειδή δίνω τα πάντα στην Μπενφίκα; Ίσως αύριο φύγω από την Μπενφίκα και πάω στην Εστρέλα Αμαδόρα, ή στην Ουνιάο Λεϊρία, ή στην Μορεϊρένσε, θα δώσω όσα δίνω πάντα. Πώς είμαι προδότης; Δεν μου άρεσε».