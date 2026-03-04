Ο Παναθηναϊκός έκρυψε την μπάλα και έριξε τέσσερα στους κατσέρ του ΟΦΗ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπουδαία απόδοση του Παναθηναϊκού, που στο καλύτερό του παιχνίδι επί Μπενίτεθ έβαλε τέσσερα αντί για έξι στον ΟΦΗ, που ήρθε στην Λεωφόρο για να ρίξει ξύλο και πήρε το μάθημά του.

Τον Παναθηναϊκό θα τον σέβεστε. Διότι αν δεν τον σέβεστε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το σημερινό. Τέσσερα αντί για έξι γκολ έβαλε η ομάδα του Μπενίτεθ στον ΟΦΗ, που ήρθε στην Λεωφόρο για να παίξει κατς και όχι ποδόσφαιρο.

Ο Νους σημάδεψε το γόνατο του Ταμπόρδα kai δεν είδε κάρτα, ο Σαλσέδο σημάδεψε το γόνατο του Ιγκασον, δεν είδε κάρτα και τον ανάγκασε σε αλλαγή. Ο ΟΦΗ ήρθε στην Λεωφόρο να παίξει ξύλο με την ανοχή του Ευαγγέλου, που σε αυτό το ματς έδειξε από δύο κάρτες σε κάθε ομάδα. Και άφησε τον Νους τον προκλητικό μέσα σε όλο το ματς. Απίστευτα πράγματα …

Κόντρα στο ξύλο των παικτών του ΟΦΗ μπήκαν στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τους κατάπιαν από το πρώτο λεπτό. Στο 14 το σκορ ήταν 2-0 και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Στο 6 ο Μπακασέτας με ιδανική εκτέλεση φάουλ (το κέρδισε ο Ταμπόρδα)βρήκε τον Γεντβάι που έκανε το 1-0. Στο 14 ο Μπακασέτας πρέσαρε, έκλεψε έδωσε στον Τετέι και αυτός άφησε τον Ρενάτο με σουτ να κάνει το 2-0 και η Λεωφόρος σηκώθηκε στο πόδι για πρώτη φορά μετά από καιρό από αυτό, που έβλεπε.

Ηταν η πιο γεμάτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού επί Μπενίτεθ, διότι ότι έκανε χθες στην προπόνηση,το είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Στοχευμένο πρέσινγκ στο build up του ΟΦΗ, όπως το έκανε ο Μπακασέτας στο δεύτερο γκολ. Σημάδι με πάσες στους ακραίους, όπως στο τρίτο γκολ, που ξεκίνησε από Αντίνο και αυτός σκόραρε στο τέλος, αφού μεσολάβησαν Τετέι και Ρενάτο σκόραρε. Δουλειά στις στημένες φάσεις. Για άλλο ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έβαλε γκολ από στημένη φάση.

Ο Παναθηναϊκός σήμερα για πρώτη φορά έκανε τόσο γεμάτη εμφάνιση. Με κυρίαρχους και καλύτερους τους δύο κεντρικούς του χαφ. Ο Ρενάτο και ο Μπακασέτας έκαναν ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Ο πρώτος είναι μέσα στα δύο πρώτα γκολ, ο δεύτερος σκόραρε ένα γκολ και είχε συμμετοχή σε ένα ακόμα. Οι δύο τους συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και ήταν ο βασικός λόγος, που η ομάδα έκανε τόσο υψηλού επιπέδου παιχνίδι.

Και έτσι δεν φάνηκε το γεγονός, ότι ο Τετέι δεν ήταν και σε τόσο καλή ημέρα, αλλά έκαναν ένα σούπερ παιχνίδι ο Αντίνο, ο Κυριακόπουλος, ο Κάτρης που κατάπιε τον θεατρίνο Νους και ο Γεντβάι. Και ο Ταμπόρδα, που βοήθησε πολύ στην δημιουργία.

Γενικά δεν μπορείς να πεις, ότι κάποιος υστέρησε. Ακόμα και ο Ζαρουρί, που δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί σε μία θέση, που δεν ξέρει έβαλε μία γκολάρα στο τέλος και έκανε το 4-1. Αν μπορείς να βρεις ένα ψεγάδι στον Παναθηναϊκό απόψε είναι το γκολ του ΟΦΗ, αλλά οκ θα φας και μία μετάβαση στις τόσες, που επιχείρησε η Κρητική ομάδα. Σε όλες τις άλλες μεταβάσεις οι καλά διαβασμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού επικράτησαν.

Για πρώτη φορά είδαμε φέτος για τόσο ώρα πρέσινγκ πράγμα που σημαίνει, ότι η φυσική κατάσταση της ομάδας είναι στο καλύτερό της σημείο και αυτό το πιστώνεται ο Μπενίτεθ. Για πρώτη φορά είδαμε τόσο ωραίο passing game με τους παίκτες να είσαι σωστά τοποθετημένοι στο γήπεδο. Η αποψινή εμφάνιση δίνει μία μεγάλη ελπίδα στον κόσμο για τη συνέχεια.

Το θέμα δεν είναι η τετράδα, όπως πολύ σωστά είπε ο Παντελίδης, ότι η τετράδα δεν είναι στόχος για τον Παναθηναϊκό, το θέμα είναι ότι η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και με παίκτες, που έχουν βρει ρόλους στο 3-4-3 που μονιμοποίησε ο Μπενίτεθ. Και με πρέσινγκ για θάνατο, που απλοποιεί τα πράγματα. Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν εξασφαλίσει την τετράδα και για να γίνει μαθηματικά πρέπει να κάνει και διπλό στην Λιβαδειά, αλλά το κύριο είναι, ότι ο κόσμος σήμερα μετά από καιρό χάρηκε αυτό που είδε.

*Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ότι η ομάδα του έκανε πολλά δώρα στον Παναθηναϊκό. Όχι Χρήστο δεν ήταν δώρα, ήταν ικανότητα της αντίπαλης ομάδας και της δουλειάς που έκανε και στις στημένες φάσεις και στο πρέσινγκ. Πριν δέκα ημέρες είπες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πίεσε τόσο, όσο είχε πιέσει η Κηφισιά, σήμερα είπες, ότι ο ΟΦΗ έκανε πολλά δώρα. Ο Παναθηναϊκός έβαλε έξι γκολ σε δύο ματς και -για σένα -δεν έκανε τίποτα για αυτό, μόνο δώρα πήρε και δεν πίεσε και τόσο. Κρίμα… Είσαι ο τελευταίος προπονητής, που περίμενα να κάνεις τέτοιες δηλώσεις για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όλα στην ζωή είναι μαθήματα….Συμβουλή. Πάρε παράδειγμα από τον ΚΥΡΙΟ Ιβάν Γιοβάνοβιτς-που του χρωστάς πάρα πολλά -για τον σεβασμό, που έχει σε όλους τους αντιπάλους..

*Μαύρη ημέρα για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν η σημερινή, αφού έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Δανιήλ. Ο πιο πολυνίκης προπονητής του Παναθηναϊκού με ανεκτίμητη προσφορά στο ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό ήταν πραγματικά πολλά χρόνια μπροστά σε αυτά, που έκανε τότε. Καλό ταξίδι κύριε Βασίλη.