Χαμός σε ομάδα που τερμάτισε στο top8 του Conference: Τέλος ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής!

Καταιγιστικές εξελίξεις στην ΑΕΚ Λάρνακας, με τον πρόεδρο Αντώνη Καραπατάκη να παραιτείται, τον Τσάβι Ρόκα -άλλοτε του Παναθηναϊκού- να τον ακολουθεί και τον κόουτς Ιδιάκεθ να απολύεται!

Ο κακός χαμός στην κυπριακή ομάδα, η οποία έρχεται από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων και ο ένας μετά τον άλλο αποχωρούν. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη στο φετινό Conference League, τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα της League Phase για να προκριθεί απευθείας στους "16" της διοργάνωσης, με την Κρίσταλ Πάλας να την περιμένει την επόμενη Πέμπτη.

Οι Λαρνακαείς δέχτηκαν δύο σερί ήττες: πρώτα στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα Λεμεσού, έπειτα το σοκ από την Ομόνοια Αραδίππου και την Κυριακή υπέπεσαν σε νέα γκέλα ολκής κόντρα στον νεοφώτιστο Ολυμπιακό Λευκωσίας κάνοντας ξανά απογοητευτική εμφάνιση, χάνοντας ακόμα μία ευκαιρία να ξαναμπούν στο κόλπο του τίτλου.

Στο κυριακάτικο ματς μάλιστα υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες προς τον τεχνικό διευθυντή Τσάβι Ρόκα, άλλοτε του Παναθηναϊκού, με τον πρόεδρο Αντώνη Καραπατάκη να υποβάλει την παραίτησή του στο Δ.Σ., καθώς αποτελούσε τον Νο1 υποστηρικτή του στον σύλλογο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ακολούθησε και η παραίτηση του Ισπανού από τη θέση του, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον και ο συμπατριώτης του προπονητής της ομάδας, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ που ολοκλήρωσε άδοξα και την τρίτη θητεία του στον σύλλογο.