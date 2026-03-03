Καραπαπάς: «Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια - Μην πιστεύετε σε fake news»

Ο Κώστας Καραπαπάς έσπευσε να διαψεύσει διάφορα τρελά σενάρια που κυκλοφορούν για τον Μεχντί Ταρέμι.

Πολλά σενάρια κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες, από την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αναφορικά με τον Μεχντί Ταρέμι. Ο Κώστας Καραπαπάς έσπευσε να διαψεύδει τα όσα γράφονται για τον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού, που εμφανίστηκε από πράκτορας των Αμερικανών, μέχρι έτοιμος να πάει στο Ιράν να πολεμήσει.

Ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ σε ανάρτησή του ανέφερε: «Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.

Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ότι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του».