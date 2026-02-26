Το γύρισε η Φερεντσβάρος, και τυπικά η Στουτγκάρδη

Η Στουτγκάρδη έχασε εντός από την Σέλτικ (0-1) αλλά είχε κάνει τη δουλειά στο πρώτο ματς, ενώ η Φερεντσβάρος νίκησε 2-0 την Λουντογκόρετς και προκρίθηκε στους «16» του Europa League.

Δεν είχε κανένα άγχος η Στουτγκάρδη εντός έδρας με την Σέλτικ, καθώς είχε κάνει το check-in από την Σκωτία. Οι Σουηβοί είχαν επικρατήσει 1-4 στο πρώτο παιχνίδι και παρότι δέχθηκαν γκολ μόλις στο 1’ από τον ΜακΚόουαν, δεν χαλάστηκαν και γνώρισαν μια ήττα χωρίς επιπτώσεις (0-1). Το γερμανικό club πήρε έτσι την πρόκριση στους «16» και εκεί θα παίξει με μία εκ των Πόρτο ή Μπράγκα.

Από το ίδιο ζευγάρι θα πάρει αντίπαλο και η Φερεντσβάρος, η οποία είχε πολύ πιο δύσκολο έργο για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Ρόμπι Κιν έπρεπε να ανατρέψει την ήττα με 2-1 στην Βουλγαρία και τα κατάφερε, αφού με γκολ των Κανιτσόβσκι και Ζακάριασεν στο πρώτο μέρος, επιβλήθηκε με 2-0 και πήρε την πρόκριση.