«Νοκ-άουτ» ενόψει Ντινάμο Ζάγκρεμπ ο Καρέτσας!

Η Γκενκ ανακοίνωσε ότι ο 18χρονος διεθνής winger υπέστη διάσειση και θα παρακολουθεί την εξέλιξή του, τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο της FIFA, με στόχο να είναι διαθέσιμος στο κομβικό εντός έδρας παιχνίδι με τη Γάνδη (1/3, 14:30).

Αναλυτικά, η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ήταν καταλυτικός στο πρώτο παιχνίδι ενάντια στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία, χάνοντας τη ρεβάνς του 1-3 ενόψει των playoffs του Europa League:

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς το γήπεδο την Κυριακή (22/2) μετά από μια έντονη μονομαχία από τον παίκτη της Σταντάρ, Καραμόκο. Προσγειώθηκε άτσαλα. Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος υποβλήθηκε σε πρόσθετες νευρολογικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία. Αυτές αποκάλυψαν ότι υπέστη κάκωση αυχενικού τραύματος και ήπια διάσειση. Το ιατρικό μας προσωπικό ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο διάσεισης της FIFA για να παρακολουθεί προσεκτικά την ανάρρωσή του. Ο Κωνσταντίνος, μαζί με την ιατρική ομάδα, κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ξανά σε φόρμα για τον σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος της Κυριακής εναντίον της Γάνδης».