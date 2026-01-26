Μουντές: «Το αποτέλεσμα μας αδικεί»

Ο Ματθαίος Μουντές μετά το στείρο 0-0 του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια των Περιστεριωτών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η εμφάνιση της ομάδας ήταν πολύ καλή, δουλέψαμε στο πλάνο του προπονητή, το αποτέλεσμα μας αδικεί. Έχουμε μια πικρή γεύση για το αποτέλεσμα. Πολλά έχουν αλλάξει τακτικά, αλλά η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι ο προπονητής μας έχει δώσει ένα έξτρα κίνητρο για να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Γι’ αυτό και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ότι και αν κάνουμε.

Ο στόχος ήταν το 5-8 από την αρχή της σεζόν. Αν και δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά οι εμφανίσεις και η δουλειά που κάνουμε μας δείχνουν το δρόμο ότι μπορούμε να είμαστε στο 5-8. Αυτό πρέπει να το δείχνουμε και στο γήπεδο, όχι μόνο στα λόγια. Δίκαιη η συγκομιδή των βαθμών που πήραμε τελευταία. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στις λεπτομέρειες.

Από τη Χίο είμαι, με έφερε στον Ατρόμητο στα 12 μου ο κ. Αποστόλου. Τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα, αλλά από τη στιγμή που είναι το όνειρο μας, πρέπει να προχωράμε και να αντιμετωπίζουμε κάθε εμπόδιο με τον καλύτερο τρόπο. Μου λείπουν τα πάντα από τη Χίο! Η μαστίχα, οι παραλίες…»