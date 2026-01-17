Πετράκης: «Η μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα και η νοοτροπία μας έδωσαν τη νίκη»

Ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Πετράκης ήταν ευχαριστημένος από τη νίκη απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, τονίζοντας πως η μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα και η νοοτροπία των παικτών του ήταν τα στοιχείς που τους έδωσαν τους τρεις βαθμούς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24:

«Είμαι σίγουρα ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα και από τη νίκη, όπως ήμουν και στο προηγούμενο παιχνίδι στο θέμα της μαχητικότητας, της αποφασιστικότητας και της νοοτροπίας που έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι προϊόν δουλειάς των προηγούμενων προπονητών και των παικτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σίγουρα αυτή η ομάδα στα δικά μου μάτια μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη και στο επόμενο διάστημα να παίξουμε πολύ καλύτερα όπως παίζουμε τώρα, χωρίς να αφήσουμε πίσω τα στοιχεία που είναι η επιθετική μετάβαση και ο τρόπος που αμυνόμαστε. Σήμερα όλοι νιώθαμε πως είχαμε έναν δωδέκατο παίκτη που ήταν ο κόσμος μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς»