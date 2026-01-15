Κι όμως! Ο Ζίβκοβιτς… ήθελε Ολυμπιακό – Το παρασκήνιο της Τούμπας μετά τη Μαρκό!

Παρακολούθησε το ματς με τη Μαρκό από τα επίσημα της Τούμπας. Κόντρα στην συντριπτική πλειονότητα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδειξε ξεκάθαρη.... προτίμηση στον Ολυμπιακό και τα νούμερα τον δικαιώνουν!

Μόλις ένας μήνας πέρασε από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό (4-1). Οι Θεσσαλονικείς ήθελαν διαφορά 4+ τερμάτων προκειμένου να βρεθούν στο θεωρητικά εύκολο μονοπάτι του Κυπέλλου που θα τους έριχνε πάνω στον Λεβαδειακό, αποφεύγοντας τον Ολυμπιακό.

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε «ανάσες» από τον προπονητή του και παρακολούθησε τις προσπάθειες των συμπαικτών του από τα επίσημα της Τούμπας. Εν τέλει, ο ΠΑΟΚ ακολούθησε το δύσκολο δρόμο, κάτι που όχι απλά δεν πτόησε τον αρχηγό του Δικεφάλου αλλά έδειξε εξ αρχής ξεκάθαρη προτίμηση στον Ολυμπιακό.

Ο Σέρβος εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος πως ο Δικέφαλος θα πάρει την πρόκριση, ακόμη και σε νοκ άουτ παιχνίδι. Μέσα στο «Γ.Καραϊσκάκης». Σίγουρος για τον εαυτό του, σίγουρος για την ομάδα του. Μία πρόκριση επί του Ολυμπιακού θα «έφτιαχνε» ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ, θα δοκίμαζε τα όρια του, τις αντοχές και τις δυνάμεις του.

Δεν είναι τυχαία η ανάρτηση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργου Κουβεντίδη, επιλέγοντας φωτογραφία με τον Zile.

Ήξερε ότι αυτή η ομάδα είναι «φτιαγμένη» για τα δύσκολα. Και πολλές μέρες μετά, η προτίμηση συνιστά δικαίωση.

Πρωτίστως για τον ίδιο. «Παρών» σε όλα τα μεγάλα ματς του Δικεφάλου, σημείο αναφοράς και στην επιβλητική πρόκριση του ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Ασίστ στον Μύθου, ασίστ στον Οζντόεφ. Δεν χρειάστηκε να σκοράρει για να γίνει ο πρωταγωνιστής.

Η αξία του Σέρβου δεν φαίνεται μόνο στο γήπεδο, αλλά και στους αριθμούς, που τον καθιερώνουν ως «παίκτη των μεγάλων ματς». Οι δύο ασίστ του στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι απλώς η συνέχεια μιας παράδοσης που έχει δημιουργήσει απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Μέχρι σήμερα μετρά 33 συμμετοχές σε γκολ σε κορυφαία ντέρμπι, με 19 προσωπικά γκολ και 14 ασίστ που κατέληξαν στο τέρμα. Σέρβοι αναλυτές, που παρακολουθούν στενά την πορεία των διεθνών τους, τον αναδεικνύουν ως έναν παίκτη κομβικό στην ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.

Από το 2020, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έχει 260 συμμετοχές με τον Δικέφαλο, με 63 γκολ και 60 ασίστ συνολικά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν το 1/4 αυτής της επίδρασης στα γκολ, περίπου 27%, προέρχεται από αυτά κόντρα στους κορυφαίους αντιπάλους του στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνουν οι Σέρβοι αναλυτές, «δεν πρόκειται για σύμπτωση». Και πράγματι, δεν είναι…