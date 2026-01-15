Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στη Νίκη Βόλου από τη ΔΕΑΒ

Με μια αγωνιστική χωρίς θεατές τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ η Νίκη Βόλου, για μπουκάλια που πέταξαν οι οπαδοί της στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Η ποινή θα εκτιθεί στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης την τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά η απόφαση:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας,

β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής και της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια και αμέσως μετά την λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στις 10/01/2026, στο Γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς», Νέας Ιωνίας Βόλου, για τη 16η αγωνιστική του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ έριξαν. σε δύο χρονικά σημεία. από την κερκίδα προς τον αγωνιστικό χώρο συνολικά πέντε (5) πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος, ένα εκ των οποίων πέτυχε στο κεφάλι τον φροντιστή της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του,

επέβαλε, στην ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 10 του ν. 5085/2024 και 105 του ν. 5224/2025.