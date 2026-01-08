Το πρώτο στίγμα του Ζαφείρη για τον ΠΑΟΚ: «Μπήκα σε μία ομάδα πολύ δεμένη» (vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης φόρεσε για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα και, μαζί με το ντεμπούτο του, έδωσε και το πρώτο του στίγμα για το περιβάλλον που συνάντησε στον ΠΑΟΚ και τη δουλειά που καλείται να κάνει από εδώ και πέρα.

Μπορεί στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο τα φώτα να έπεσαν δικαιολογημένα πάνω στον Δημήτρη Μοναστηρλή, ωστόσο, ο πρώτος επίσημος αγώνας της χρονιάς καταγράφεται και για τo ντεμπούτo των Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και Χρήστου Ζαφείρη.

Ο Σουηδός επιθετικός ξεκίνησε βασικός, λόγω της ίωσης του Μύθου και του πλάνου σταδιακής επανένταξης του Γιώργου Γιακουμάκη μετά τον τραυματισμό του. Ο Ζαφείρης, από την άλλη, πέρασε στο ματς από τον πάγκο και γνώρισε το πιο «ζεστό» καλωσόρισμα της Τούμπας.

Σε αυτή τη φάση, η ποιότητα του 22χρονου χαφ δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση, όπως και το ότι το ματς με τον Ατρόμητο δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης για όσα θα προσφέρει. Ήταν απλώς μια πρώτη επαφή, ένα αρχικό «ξεμούδιασμα».

Εκείνο που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η πρώτη εικόνα που αποκόμισε ο ίδιος από τον ΠΑΟΚ. Aπό τις προπονήσεις, τους νέους συμπαίκτες, τη διαφορετική φιλοσοφία. Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζαφείρης στάθηκε στο κλίμα που βρήκε, υπογραμμίζοντας πως μπήκε σε μια πολύ δεμένη ομάδα, με υγιή ανταγωνισμό, όπου όλοι τον βοήθησαν και συνεχίζουν να τον βοηθούν, τονίζοντας παράλληλα πως στόχος του είναι να δουλεύει καθημερινά ώστε να είναι πάντα έτοιμος και διαθέσιμος για τον προπονητή του.

Οι δηλώσεις του έρχονται να «δέσουν» με όσα ανέφερε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον Έλληνα μέσο. Ο Ρουμάνος τεχνικός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει χημεία. Μας δίνει ένταση και επιθετικότητα. Είναι ένας κορυφαίος παίκτης και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ πρόσθεσε πως: «Έχει πολλή ποιότητα, προέρχεται από ένα ποδόσφαιρο πιο άμεσο, χωρίς να κυριαρχούν. Είναι γρήγορος, μπορεί να πιέσει. Για να είσαι στο κέντρο των αντιδράσεων πρέπει να προσαρμοστείς. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα και θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο».

Σε κάθε περίπτωση, στην υπόθεση Ζαφείρη έχει τη σημασία του το γεγονός ότι τόσο ο παίκτης όσο και ο ΠΑΟΚ αξιοποίησαν στο έπακρο τις ημέρες που μεσολάβησαν μετά την αποδέσμευσή του από τη Σλάβια Πράγας. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλά πως σε αυτήν την φάση κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική...