Φάμπρεγκας για Δουβίκα: «Παίκτης με νοοτροπία και προοπτική εξέλιξης»

Τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Κόμο, Τάσο Δουβίκα, αποθέωσε ο Σέσκ Φάμπρεγκας μετά τη νίκη με 3-0 επί της Πίζα, στο παιχνίδι που έφερε την ομάδα στην 4η θέση της Serie A από την Τρίτη (06/01).

Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, σκοράροντας δύο φορές και οδηγώντας την Κόμο σε ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο. Με τα δύο αυτά γκολ, έφτασε τα έξι στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά μετρά εννέα τέρματα σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Ο Δουβίκας ξεκίνησε βασικός και στο 76ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την ευκαιρία σε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ στις καθυστερήσεις (90’+6’) διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ισπανός τεχνικός της Κόμο δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα του Έλληνα φορ, υπογραμμίζοντας τη δουλειά και τη νοοτροπία του.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για εκείνον. Δουλεύει απίστευτα σκληρά για την ομάδα και έχει τη σωστή νοοτροπία. Στα 26 του χρόνια διαθέτει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης», δήλωσε ο Φάμπρεγκας, δείχνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του Δουβίκα.