Ισπανό winger με θητεία στη «SL1» και τον Βόλο ανακοίνωσε η Νίκη

Ο Βίκτορ Φερνάντεθ επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Νίκης Βόλου. Ο 27χρονος winger πρωτοήρθε στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας το καλοκαίρι του 2022, όμως αποχώρησε μετά από ένα εξάμηνο. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί, επίσης, στην Κύπρο (Παραλίμνι, Νέα Σαλαμίνα) και συνολικά οκτώ ομάδες σε έξι διαφορετικές χώρες.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου και οι αναρτήσεις για την άφιξη του Βίκτορ Φερνάντεθ:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βίκτορ Φερνάντεθ.

Ο Víctor Fernández Satue, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ.

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των: Κορνεγιά (Γ’ Ισπανίας / 42 συμμετοχές), Νιούκαστλ U23 (42 συμμετοχές), Βιτορούλ (Α’ Ρουμανίας / 5 συμμετοχές), Μποτοσάνι (Α’ Ρουμανίας / 2 συμμετοχές), ΝΠΣ Βόλος (Super League 1 / 8 συμμετοχές), Ένωση Νέων Παραλιμνίου (Α’ Κύπρου / 18 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (Α’ Κύπρου / 60 συμμετοχές).

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η ομάδα των Τιράνων, με την οποία κατέγραψε 15 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Αλβανίας, από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Βίκτορ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.»