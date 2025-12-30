Να ενισχυθεί εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις...

Η άφιξη του Μπουσαΐντ, τα κενά στο ρόστερ και η ανάγκη για πραγματική ενίσχυση πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεων του Άρη. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Το 2025 ολοκληρώνεται για τον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να αναζητούν μια νέα αρχή για το '26. Μια νέα αρχή, για ακόμη μια φορά.

Νέα χρονιά - Νέες περιπέτειες, για ένα τμήμα το οποίο βάζει μονίμως τρικλοποδιές στον εαυτό του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ρεκόρ μεταγραφικών κινήσεων την θερινή περίοδο ενίσχυσης, με τα αποτελέσματα να είναι κάτι λιγότερο από μέτρια. Πολλοί τραυματισμοί, αγωνιστικές γκέλες και ένα πρόσωπο το οποίο σίγουρα δεν αρέσει στο κοινό του Βικελίδης. Ο φετινός Άρης έχει μεν πολλές ανορθογραφίες, διατηρεί όμως, ακόμη, ένα διακριτικό "what if".

Αν δεν είχαμε τόσους τραυματισμούς; Αν έρχονταν πιο νωρίς οι παίκτες; Αν δεν συνέβαινε ποτέ το περιστατικό με τον σκύλο; Αν σφύριζε...αλλιώς ο "τάδε" διαιτητής; Αν έμπαινε εκείνο το γκολ; κλπ κλπ

Η χρονιά μοιάζει μερικώς χαμένη, ως και την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο. Πάντα με γνώμονα πως ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε σε κυνήγι 4άδας και πρόκριση στην Ευρώπη. Ως τώρα λοιπόν αυτά τα δύο (κυρίως το ένα, αυτό της Ευρώπης) χάθηκαν.

Το να κυνηγάς όμως να χτίσεις κάτι καλό, ανεξαρτήτως πορείας, δεν είναι αμαρτία. Το να ψάξεις την αγωνιστική σου ταυτότητα στο γήπεδο και μια ενδεκάδα που θα σε βγάζει ασπροπρόσωπο και με την οποία θα μπορείς να δουλέψεις, δεν είναι αδόκιμο. Αυτό τουλάχιστον θέλει ο Χιμένεθ για το επόμενο διάστημα, κυνηγώντας, παράλληλα, τις όποιες πιθανότητες έχει να κάνει την έκπληξη και να δώσει θετικό πρόσημο στη σεζόν.

Κεφάλαιο Μεταγραφές

Η ώρα της ενίσχυσης έφτασε, με τον Άρη να έχει βρει εδώ και καιρό τις ελλείψεις του, να τις έχει καταγράψει και να ψάχνει πλέον τα κατάλληλα πρόσωπα για να βρει λύσεις...

Ο Ρουμπέν Ρέγιες πήγε Ισπανία - μίλησε με παίκτες - γύρισε και πλέον οι μεταγραφές ξεκινούν.

...από τον Μπουσαϊντ βέβαια. Ο οποίος ουδεμία σχέση είχε ή έχει με Ισπανία. Λίγο περίεργο θα πούμε εμείς. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το πόσες θα είναι οι κινήσεις. Άλλοι λένε για 3. Άλλοι για 4. Ο Μπουσαΐντ είναι σίγουρα η πρώτη, με τον παίκτη να έχει φτάσει από απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και να ετοιμάζεται να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του από 1η του μήνα.

Ο νέος αριστερός εξτρέμ του Άρη έχει κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία περιμένουμε να τα δούμε και με τα κιτρινόμαυρα, πριν τα εκθειάσουμε, όμως έχει κάποιες "μουτζούρες" στις συστατικές επιστολές του, τις οποίες δεν πρέπει να αγνοήσουμε.

Κορυφαία εξ αυτών, η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού την φετινή χρονιά! Τα γκολ που (δεν) έχει θα τα εξετάσουμε εν καιρώ και σε άλλο κείμενο.

Μπορεί αυτό από μόνο του να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για μια μεταγραφή. Τουλάχιστον όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όμως ο Άρης έχει πάθει και δείχνει να μην...μαθαίνει. Σε μια ομάδα όπου λείπει ρυθμός σχεδόν από το 90% του ρόστερ, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω κακής φυσικής κατάστασης από προηγούμενες ομάδες, είτε ακόμη και εξαιτίας της κακής προετοιμασίας στην Ολλανδία, η κίνηση για παίκτη ο οποίος δεν έχει ρυθμό, φαντάζει κάπως... παρακινδυνευμένη.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες επαφές έγιναν εντός ή εκτός Ισπανίας, πάντως ο Μπουσαΐντ δεν εντυπωσιάζει τον κόσμο της ομάδας ως όνομα.

Απο 'κει και πέρα, η ενίσχυση σε μπακ, χαφ και ...επιθετικό (;) θα πρέπει να γίνει με σωστά κριτήρια, με έτοιμους παίκτες, με ρυθμό στα πόδια τους και κίνητρο για την καριέρα τους. Θα ρωτήσει κανείς "είναι κάτι τέτοιο εφικτό Γενάρη μήνα;" και θα απαντήσουμε "έτσι όπως τα κάναμε φέτος, με 20 μεταγραφές και "ελλείψεις" στο πηλίκο, ας τα λουστούμε".

Εύκολα ή δύσκολα ο Άρης καλείται να βγάλει "λαγό" από το καπέλο και να γυρίσει το καράβι, πριν χαθεί το ενδιαφέρον του κόσμου και μαζί του και η χρονιά...

Καρυπίδης και Ρέγιες θα κριθούν άκρως αυστηρά για τους "νέους" που θα αρχίσουν να φτάνουν στο Βικελίδης, καθώς απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό στην μέχρι τώρα συνεννόηση και συνεργασία τους, κατά την θερινή περίοδο. Έχουν μια ακόμη ευκαιρία να δουλέψουν μαζί για διορθώσεις. Ειδάλλως αυτό το μοντέλο θα κριθεί ασύμφορο και θα πρέπει να αλλάξει, είτε σε τρόπο λειτουργίας, είτε σε πρόσωπα.

Αναμένουμε με αγωνία τους υπόλοιπους...

ΥΓ Μπορεί ο Μπουσαΐντ να βγει κελεπούρι (προσωπικά μου αρέσουν οι βραχύσωμοι και γρήγοροι παίκτες), όμως εδώ κρίνουμε καθαρά το ορθολογικό κομμάτι της κίνησης, βάσει των αναγκών της ομάδας.