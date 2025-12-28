Η αποκάλυψη του Οκτωβρίου βγήκε αληθινή δύο μήνες μετά

Το SDNA αποκάλυψε στις 31 Οκτωβρίου ότι το πλάνο ελληνοποίησης του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τον Σωτήρη Κοντούρη και δύο μήνες μετά, ο νεαρός Έλληνας άσος ετοιμάζει βαλίτσες για Κορωπί.

Ο Σωτήρης Κοντούρης αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, όπως έγινε σήμερα γνωστό, αλλά το SDNA σας είχε προϊδεάσει από τις 31 Οκτωβρίου. Ο 20χρονος μέσος βρισκόταν στο ραντάρ των «πρασίνων», καθώς πληροί τις προϋποθέσεις στο πλάνο ελληνοποίησης που εφαρμόζουν δυναμικά.

Με τις φετινές του εμφανίσεις στον Παναιτωλικό, όπου μετράει 13 συμμετοχές κι ένα γκολ, αλλά και την παρουσία του στην Εθνική Ελπίδων, ο Κοντούρης αποτελεί έναν από τους πλέον εξελίξιμους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός παρακολούθησε τον παίκτη, έκανε με μυστικότητα τις επαφές με τους Αγρινιώτες και έφτασε στην απόκτησή του, η οποία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

