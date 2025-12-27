Βοτανικός, όλες οι λεπτομέρειες: Χωρίς plexiglass και δίχτυα, οι αποστάσεις γηπέδου-εξέδρας

Μία μία έρχονται στο φως όλες οι λεπτομέρειες για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Νέες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς σιγά-σιγά αρχίζει να παίρνει μορφή.

Το νέο γήπεδο θα έχει συνολική χωρητικότητα πάνω από 39.000 θεατές και πλέον γίνεται ξεκάθαρο πως θα είναι διανεμημένες οι θέσεις. Το προσχέδιο αυτή τη στιγμή δείχνει 39.074 θέσεις αλλά μένει να οριστικοποιηθεί

Σύμφωνα με τα σχέδια, περιλαμβάνονται 1.294 θέσεις για σουίτες, κλειστές και ανοικτές, τοποθετημένες μεταξύ πρώτου και δευτέρου διαζώματος στις δυτικές και ανατολικές εξέδρες.

Οι δημοσιογραφικές θέσεις θα είναι 216 και θα βρίσκονται στο τρίτο διάζωμα της δυτικής εξέδρας. Οι απλές θέσεις για τους φιλάθλους θα έχουν πλάτος 45 έως 60 εκατοστά.

Η τάφρος ασφαλείας προβλέπεται να έχει πλάτος 4 μέτρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ το γήπεδο δεν θα διαθέτει πλέξιγκλας, ούτε προστατευτικά δίχτυα. Τα κενά μεταξύ των εξέδρων θα έχουν πλάτος 5,5 μέτρα.

Η απόσταση από την πρώτη σειρά των θεατών στις κεντρικές εξέδρες έως τη γραμμή του πλαγίου άουτ θα είναι 12 μέτρα, ενώ στα δύο «πέταλα» η απόσταση θα είναι 14 μέτρα.

Το γήπεδο θα έχει 78 σουίτες. Οι 48 θα βρίσκονται στη μεγάλη δυτική εξέδρα, εκεί δηλαδή που θα είναι η πλευρά των επισήμων. Οι άλλες 30 στην απέναντι πλευρά. Κάθε μία θα έχει χωρητικότητα μίνιμουμ 10 ατόμων με δυνατότητα να φτάσει τις 15.

Από το ακριβές πλάτος που θα επιλεχθούν τα καθίσματα θα κριθεί και ο τελικός αριθμός όλης της χωρητικότητας που θα είναι δεδομένα πάνω από 39.000 αλλά και κάτω από 40.000 όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα.