«Fake news το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Λιβάκοβιτς»

Ο μάνατζερ του Λιβάκοβιτς διέψευσε τις φήμες για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον πελάτη του.

Ένα σενάριο κυκλοφόρησε χθες ότι ο Παναθηναϊκός, που αναζητά τερματοφύλακα, ενδιαφέρεται για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ο μάνατζερ του Κροάτη γκολκίπερ, Άντι Μπάρα, έσπευσε να σβήσει… τη φωτιά, λέγοντας πως δεν ισχύει το παραμικρό.

«Δεν είναι αλήθεια ότι θα πάει στην Ελλάδα. Το αν θα έρθει στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ εξαρτάται από τη Φενέρμπαχτσε και τη Τζιρόνα, αλλά ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Και οι δύο θέλουμε να έρθει στη Ντιναμό, όπως και η ίδια η Ντιναμό, αλλά δεν είναι όλα στο χέρι μας», ανέφερε ενώ χαρακτήρισε «fake news» τις πληροφορίες που δημοσιεύονται και τον συνδέουν με τους «πράσινους».

Ο Λιβάκοβιτς αγωνίζεται δανεικός στην Τζιρόνα από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο στον ισπανικό σύλλογο και γι’ αυτό αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.