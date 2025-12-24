Οι φωνές του Ολυμπιακού διέσυραν τους προπαγανδιστές που… έβλεπαν παράγκα!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, με καλές και κακές στιγμές, διάγει πρωτοφανείς ημέρες όπου η βαθμολογία αποτυπώνει τη ρεαλιστική εικόνα των ομάδων...

Ας ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση: Το ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ δε θα γίνει Premier League. Οι φωνές επηρεασμού πάντοτε θα βρίσκουν ευήκοα ώτα, πάντα θα υπάρχουν διαιτητές που θα θέλουν για μια προαγωγή ή… κάτι πιο υλικό, να εξυπηρετήσουν συμφέροντα ή απλά θα φοβούνται.

Ωστόσο οι τελευταίες εβδομάδες εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τις κραυγές των Γκέμπελς που έβλεπαν… παράγκες να στήνονται στον Πειραιά, επιστροφή σε ημέρες Θωμάδων και άλλα τέτοια ανέκδοτα.

Ποιον υποτίθεται ότι θα «υπηρετούσαν» οι παράγκες; Ας μην κρυβόμαστε, οι φωνές έδειχναν τον Ολυμπιακό. Ποιος έχει σηκώσει τις τελευταίες εβδομάδες τη μεγαλύτερη φασαρία; Φυσικά ο Ολυμπιακός.

Στην Ελλάδα κανένας δεν αντέχει το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια κατηγορία μόνος του. Φαντάζονται πέναλτι εκεί που δεν υπάρχουν, ονειρεύονται να βγαίνουν άκυρα τα κανονικά γκολ των ανταγωνιστών τους, όλη η συζήτηση έφτασε στη στρατόσφαιρα διότι ο Ολυμπιακός έπεσε από την κορυφή.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκαλούν τα πυρά του Ολυμπιακού αναδεικνύει από μόνος του πόσο μεγάλος ήταν ο διασυρμός όσων φαντάζονταν παράγκες, συμμαχίες και άλλες τέτοιες ταινίες φαντασίας.

Το ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται στα ίσα και οι οργίλες αντιδράσεις κατά του Λανουά επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Τι έκανε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής; Έστειλε στο… πυρ το εξώτερον όποιον αντιλήφθηκε ότι έπαιξε παράξενα παιχνίδια. Εκτός ορισμών και επ αόριστον, όχι για λάθος αποφάσεις που ελήφθησαν εντός των αγωνιστικών χώρων, αλλά εκτός.

Μέσα στο γήπεδο και διαδοχικούς ορισμούς έδωσε σε όσους δεν σηκώνουν τηλέφωνα σε «περίεργους», έχουν διάθεση να παίξουν 50-50 και το δείχνουν.

Πάμε στο προκείμενο: Η ΑΕΚ που την… κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες, είναι πρώτη έχοντας 11-1-2 με μοναδική σοβαρή γκέλα μια ισοπαλία στη Λάρισα, εκεί όπου έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες.

Ο ΠΑΟΚ με 11-2-2 μπορεί να διαμαρτυρήθηκε για τη μη αποβολή του Σβιντέρσκι ή μια δυο παρόμοιες αποφάσεις αλλά σε κανένα από τα 4 ματς που δεν κέρδισε, δεν μπορεί να δηλώνει πως υπήρξε αλλοίωση.

Ο Παναθηναϊκός είχε σοβαρά προβλήματα στο ματς με τον Άρη στο Βικελίδης αλλά στα υπόλοιπα 14 παιχνίδια δεν είχε κανένα θέμα με τη διαιτησία.

Και μένει ο Ολυμπιακός που με 11-3-1 έχει να λέει για ένα (αμφιλεγόμενο) πέναλτι στη Λεωφόρο που συμφώνησαν Γερμανός διαιτητής, Γερμανός VAR και Ελληνας AVAR ότι δεν υπήρχε και πέραν τούτου, ούτε μισή απόφαση εναντίον του, αντιθέτως κέρδισε τρία πέναλτι και δύο αποβολές κόντρα στην Κηφισιά και διαμαρτυρόταν. Γιατί φωνάζει; Διότι είναι η φύση του να αντιδρά όταν βλέπει ότι δεν ευνοείται. Όταν ευνοείσαι 25 χρόνια σκανδαλωδώς, πως θα αντιληφθείς το 50-50; Ως κατάφωρη αδικία.

Ακόμα και ο 4ος Λεβαδειακός, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπόλοιποι. Έχει 6 πέναλτι υπέρ του και μια αποβολή εναντίον του. Μα είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει την πρώτη επίθεση. Πόσο συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα ένας μικρός να αντιμετωπίζεται όπως ένας μεγάλος;

Επιστρέφουμε στο κυρίως θέμα της σημερινής θέσης του SDNA. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, με καλές και κακές στιγμές, διάγει πρωτοφανείς ημέρες όπου η βαθμολογία αποτυπώνει τη ρεαλιστική εικόνα των ομάδων.

Τρεις ομάδες στον πόντο, το πρωτάθλημα έχει σασπένς, η πρώτη φάση του Κυπέλλου παιζόταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Οι φωνές που ακούγονταν για μήνες δεν μοιάζουν πλέον γραφικές. Είναι.

Όλοι αντιλαμβάνονται τους λόγους.

Ο Λανουά δεν ελέγχεται, η ΚΕΔ λειτουργεί με διαφανή τρόπο, σε σημείο ώστε ο μοναδικός παράγοντας που δεν ασχολήθηκε ποτέ με Ενώσεις να δηλώνει πως η διαιτησία είναι καλύτερη από ποτέ.

Αν οι φωνές συνεχιστούν σημαίνει πως το ελληνικό ποδόσφαιρο, βρίσκεται σε καλά χέρια γιατί κακά τα ψέματα οι φωνές αυτές δεν είναι συγκυριακές, αλλά ορμώμενες και συντονισμένες από συγκεκριμένα κέντρα που με κοινούς στόχους (πχ Λανουά) και κοινά επικοινωνιακά αφηγήματα επιθυμούν να δημιουργήσουν ρήγματα με στόχο την ανατροπή και τον έλεγχο της ΕΠΟ.

Ο Λανουά έχει κάνει λάθη σε ορισμούς (Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, Κηφισιά-Ολυμπιακός, Παναθηναικός-ΑΕΚ), μπορεί να διευρύνει την ατζέντα στην επιλογή ξένων διαιτητών, έχει δρόμο για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, αλλά έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Είναι… κουφός!

Δεν διαβάζει, δεν έχει social media, είναι Γάλλος, έχει άλλη νοοτροπία. Ένας Έλληνας δεν θα άντεχε να ακούει περί παράγκας και οραμάτων. Με τέτοιο δημόσιο… bullying θα είχε μετακομίσει ήδη στην Αλάσκα!

Αν, ξαφνικά, ο Μπούσης θίγεται γιατί η ΚΕΔ δεν έβγαλε άκυρα τα γκολ της ΑΕΚ, ενώ πριν ένα μήνα στο Παγκρήτιο δεν έβγαλε κιχ για το τέρμα της Ένωσης που ακυρώθηκε, είναι κάτι που απλά συνηθίζεται στην Ελλάδα. Τα δικά μου, δικά μου, αλλά και τα… δικά σου, δικά μου.

Ο Λανουά και η ΕΠΟ έχουν καθήκον να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με ακεραιότητα και κανένα στίγμα. Οι διαιτητές ήδη έλαβαν το μήνυμα, μετά τα φάλτσα κάποιων, και τις επόμενες αγωνιστικές έπαιξαν στα… ίσα και παλικαρίσια.

Αν αυτό αλλάξει, και ξεκινήσουν τίποτα… καλαματιανοί χοροί, τότε Λανουά, ΕΠΟ, Γκαγκάτσης θα είναι υπόλογοι απέναντι στους Έλληνες φιλάθλους και τότε το SDNA, που αποτελεί ένα οχυρό ευθυκρισίας εδώ και μια 11ετία, θα είναι εδώ να τα ξαναπούμε από την καλή και την ανάποδη…

Στις καλές διαιτησίες πρέπει να προστεθούν… ακόμα καλύτερες. Να έρθουν ξένοι διαιτητές και από άλλες χώρες ποδοσφαιρικά υψηλού επιπέδου, να ορίζονται Ελληνες διαιτητές που αποδεδειγμένα δεν επηρεάζονται και στο τέλος να το πάρει ο καλύτερος.

Οι γραφικοί θα παραμείνουν γραφικοί, η λάσπη θα πέφτει στον ανεμιστήρα, αλλά αν το πρωτάθλημα κριθεί μέσα στο γήπεδο κι όχι στα… what’s app, τότε η κοινή γνώμη θα το αναγνωρίσει όπως και σήμερα αναγνωρίζει πως παρά τις κραυγές της μειοψηφίας, η πλειοψηφία απεφάνθη…

Κι όταν ο λαός μιλάει, η προπαγάνδα πάει στον κάδο ανακύκλωσης.