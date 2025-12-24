Πιστεύετε ότι η βαθμολογία της SL1 αποτυπώνει την αληθινή εικόνα των ομάδων; (poll)

Η ΑΕΚ είναι πρώτη στη Super League, δεύτερος ο Ολυμπιακός και τρίτος ο ΠΑΟΚ, με τις αποστάσεις να είναι μικρές. Λέει την αλήθεια ο βαθμολογικός πίνακας;

Μετά από 15 αγωνιστικές, η ΑΕΚ είναι αυτή που κάνει γιορτές στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο -1 και τον ΠΑΟΚ στο -2. Η κούρσα του τίτλου στη Super League φαίνεται πως φέτος είναι για τρεις και όλα μπορούν να ανατραπούν από αγωνιστική σε αγωνιστική.

Στην τέταρτη θέση έχει εδραιωθεί η ομάδα-έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, ο Λεβαδειακός. Όσο για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην 6η θέση και παλεύει να βρει τα πατήματά του.

Η βαθμολογία στην κορυφή διαμορφώθηκε έτσι την τελευταία αγωνιστική, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την έβδομη σερί νίκη της στη Super League και να εκμεταλλεύεται τη δεύτερη διαδοχική ισοπαλία του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχασε έδαφος με την ήττα στο Περιστέρι την 14η αγωνιστική και βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός μετρά δύο νίκες τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές και ψάχνει μια αγωνιστική σταθερότητα, ελπίζοντας σε καλύτερη πορεία μετά τη διακοπή των εορτών, για να μπει στην πρώτη τετράδα.

Σίγουρα ο Λεβαδειακός έχει κλέψει τις εντυπώσεις και στόχος του είναι να μείνει στην τετράδα έως το φινάλε και να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πόσο αληθινή είναι η εικόνα της βαθμολογίας σε σχέση με αυτά που έχουμε δει έως τώρα στο πρωτάθλημα; Ψηφίστε στο poll του SDNA.