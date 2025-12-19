Ο Ηρακλής απάντησε στους οργανωμένους: «Θα τα πούμε μετά τον ΠΑΟΚ Β'!»

Η ΠΑΕ Ηρακλής τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις έντονες αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών, που ακολούθησαν τη συντριβή με 6-0 από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Οι φίλοι του Γηραιού άσκησαν δριμεία κριτική, στρέφοντας τα πυρά τους προς τους ποδοσφαιριστές και τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Από την πλευρά της, η διοίκηση ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει άμεση απάντηση, επισημαίνοντας ότι όλες οι τοποθετήσεις και οι εξηγήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση του καθοριστικού αγώνα της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ Β.

«Μετά τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής θα απαντήσουμε σε όλους αυτούς που κατηγορούν τους παίκτες, την ομάδα και τη διοίκηση και σε όλους αυτούς που βγάζουν ανακοινώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά...