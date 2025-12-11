Η κυπριακή ομάδα πήρε μεγάλο «διπλό» κόντρα στην Ραπίντ Βιέννης και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στα play offs του Conference League.

Η Ομόνοια πανηγύρισε τεράστια νίκη (0-1) στην έδρα της Ραπίντ Βιέννης, έφτασε τους 8 βαθμούς και βρίσκεται με το ενάμιση... πόδι στα play offs της διοργάνωσης. Το «χρυσό» τέρμα για την κυπριακή ομάδα πέτυχε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης ο Νεοφύτου, χαρίζοντας το πολύτιμο «τρίποντο» στην Ομόνοια. Το Στρασβούργο πέρασε από την Σκωτία και με 0-1 νίκησε την Αμπερντίν, ανεβαίνοντας στην κορυφή της συνολικής κατάταξης του Conference League.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Οι αγώνες που εκκίνησαν στις 19:45 ώρα Ελλάδας:

Φιορεντίνα (Ιταλία) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-1

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-2

Ντρίτα (Κόσοβο)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-3

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 3-1

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-2

Σκεντίγια (Βόρεια Μακδονία)- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-0

Χάκεν (Σουηδία) - ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 1-1

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-2

Νόα (Αρμενία)- Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1

Οι αγώνες που εκκίνησαν στις 22:00 ώρα Ελλάδας:

Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) - Ομόνοια (Κύπρος) 0-1

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Μάιντς (Γερμανία) 1-1

Ριέκα (Κροατία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 3-0

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-1

Κουόπιο (Φινλανδία) - Λοζάνη (Ελβετία) 0-0

Αμπερντίν (Σκωτία) - Στρασμπούρ (Γαλλία) 0-1

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 1-0

Χάμρουν (Μάλτα) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-2

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-3