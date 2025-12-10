Με πέναλτι του Σόμποζλαϊ στο 88’ η Λίβερπουλ πέρασε με 0-1 από το Μιλάνο κόντρα στην Ίντερ και την έπιασε στη βαθμολογία.

Άφησε πίσω άσχημα αποτελέσματα και κακό κλίμα η Λίβερπουλ και αφού έκανε τη δουλειά στην άμυνα, πήρε το «δώρο» στο φινάλε και επιβλήθηκε 0-1 της Ίντερ στην Ιταλία. Στους 12 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές πλέον οι Reds, όσους έχουν και οι Nerazzurri.

Δεν ξεκίνησε καλά το ματς για την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος έχασε στο 11’ τον Τσαλχάνογλου με τραυματισμό, αλλά στο 13’ δεν έχασε και τον Λαουτάρο με αποβολή με τον Αργεντινό να βλέπει κίτρινη για την… απογείωση στον Ρόμπερτσον. Οι Reds είχαν κολλητές καλές στιγμές με τα σουτ των Τζόουνς (18’) και Γκράβενμπερχ (19’) όμως και στις δύο περιπτώσεις ο Ζόμερ έκανε τη δουλειά και στο 31’ οι Nerazzurri προχώρησαν σε νέα αναγκαστική αλλαγή, με τον Ατσέρμπι αυτή τη φορά να μην μπορεί να συνεχίσει.

Στο 32’ στην Λίβερπουλ πίστεψαν ότι άνοιξαν το σκορ όταν ο Κονατέ από κοντά νίκησε τον Ελβετό keeper με κεφαλιά, όμως 4 λεπτά αργότερα το VAR έδειξε ότι ο Εκιτίκε είχε κάνει χέρι μετά το κόρνερ του Σόμποζλαϊ. Η Ίντερ είχε τις δύο μεγάλες φάσεις της στο φινάλε του πρώτου μέρους, όμως στο 40’ το φάουλ του Μπαρέλα πέρασε μόλις έξω και στο 45+6’ ο Άλισον έβγαλε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Λαουτάρο μετά τη σέντρα του Μπαστόνι για να μείνει το 0-0.

Στην επανάληψη, οι δύο ομάδες δεν ήθελαν με τίποτα να χάσουν, όπως φάνηκε από την πολύ προσεκτική προσέγγιση, όμως μόνο μία απέφυγε το λάθος. Σε ένα πολύ κλειστό 45λεπτο, είχαμε την πρώτη φάση στο 80’ και ήταν για τους Άγγλους με τον Μπράντλεϊ, για να έρθει στο 86’ η εκείνη που έκρινε την αναμέτρηση, όταν ο Μπαστόνι σε μια ακατανόητη απόφαση, τράβηξε τη φανέλα του Βιρτς ενώ εκείνος βρισκόταν με πλάτη στο τέρμα και στο 88’ ο Σόμποζλαϊ έγραψε με πέναλτι το τελικό 1-3.

