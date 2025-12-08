Αλλαγή προπονητή για Τζόλη και Μπριζ - Βοηθός του Τούντορ στον ΠΑΟΚ ο διάδοχος

Ο Νίκι Χάγεν αποτελεί παρελθόν για τη βελγική ομάδα του διεθνή Έλληνα winger μετά από 3,5 χρόνια ως head coach και βοηθός, με τον Ιβάν Λέκο να αφήνει τη Γάνδη και να επιστρέφει στο σύλλογο που εργάστηκε την περίοδο 2017-19.

Ο προπονητής που πίστεψε και «εκτόξευσε» τον Χρήστο Τζόλη αποτελεί παρελθόν για την Κλαμπ Μπριζ. Ο Νίκι Χάγεν αποχώρησε κοινή συναινέσει από τη βελγική ομάδα μετά την ήττα 3-2 από τη Σεντ-Τρούιντεν, καθώς βρίσκεται στο -5 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Jupiler Pro League. Παράλληλα, έχει 4 πόντους στη League Phase του Champions League, ούσα στο -2 από την 24η Πάφο που είναι σε «τροχιά» πρόκρισης στη φάση των «16».

Ο Ιβάν Λέκο θα διαδεχθεί τον 45χρονο Βέλγο μάνατζερ, αφήνοντας τη 7η Γάνδη και επιστρέφοντας στο σύλλογο μετά το καλοκαίρι του 2019, όταν συμπλήρωσε δύο χρόνια και ανέλαβε την Αλ-Αΐν. Το 2015 είχε δουλέψει στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ ως συνεργάτης του Ιγκόρ Τούντορ. Το έργο του δεν θα είναι απλό, μιας και ο Χάγεν πανηγύρισε πρωτάθλημα, κύπελλο και σούπερ καπ Βελγίου, ενώ καθιέρωσε την Κλαμπ Μπριζ στην ευρωπαϊκή ελίτ.

ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart.



Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼 pic.twitter.com/q0thlsyzkt — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 8, 2025