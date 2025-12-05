Αμφίβολος ο Ιωαννίδης στο ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ

Δύσκολα θα δούμε απόψε τη μονομαχία Παυλίδη-Ιωαννίδη στο ντέρμπι της Λισαβόνας.

Απόψε (22:15) διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας, ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ, στην Πορτογαλία, το οποίο έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Βέβαια, δύσκολα θα δούμε την κόντρα Παυλίδη-Ιωαννίδη, μιας και ο επιθετικός των «λιονταριών» είναι αμφίβολος.

Όπως δήλωσε ο Ρουί Μπόρζες, ο Ιωαννίδης δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του, καθώς δεν έχει ξεπεράσει εντελώς τον τραυματισμό του, που τον έχει θέσει εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έχει περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί βασικός.

Όσο για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο Ζοζέ Μουρίνιο τον εμπιστεύεται στην κορυφή της επίθεσης της Μπενφίκα, μιας και ήδη έχει πετύχει 10 γκολ στο πρωτάθλημα.