Δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας ενδιαφέρονται για Κουτσουπιά, σύμφωνα με Iταλό δημοσιογράφο

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, δύο μεγάλες ομάδες της χώρας μας έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τους τον 24χρονο μέσο, Ηλία Κουτσουπιά.

Ο 24χρονος μέσος της Φροζινόνε εμφανίζεται από ρεπορτάζ στην Ιταλία ότι βρίσκεται στην λίστα δύο μεγάλων ομάδων της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, ο Ηλίας Κουτσουπιάς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον δύο μεγάλων ομάδων της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το ποιες είναι αυτές.

Ενδιαφέρον για τον Κουτσουπιά έχει προκύψει και από την Ισπανία, ενώ και εκείνος φαίνεται έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Τη φετινή σεζόν στα 16 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις με την Φροζινόνε μετράει πέντε γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ.