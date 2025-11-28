Σοβαρά επεισόδια στη Λεμεσό: Έφοδος οπαδών της ΑΕΛ στο σωματείο του Απόλλωνα, με μολότοφ και κροτίδες

Οπαδοί της ΑΕΛ επιτέθηκαν σε οπαδούς του Απόλλωνα και ακολούθησαν συμπλοκές με μολότοφ, κροτίδες και απολογισμό ζημιές σε 11 αυτοκίνητα.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα μεσάνυχτα μια περιοχή της Λεμεσού, καθώς έξω από τα γραφεία του Απόλλωνα ξέσπασαν άγρια επεισόδια. Ομάδα κουκουλοφόρων, σύμφωνα με την Αστυνομία, οπαδοί της ΑΕΛ, φαίνεται να κινήθηκε συντονισμένα για έφοδο στο σημείο, όμως εκεί τους περίμεναν ήδη οι Απολλωνιστές, έτοιμοι για σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, κουκουλοφόροι μετέβησαν έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, στην οδό Μεσολογγίου, στο κέντρο της πόλης. Εκεί, οι δράστες έριξαν κροτίδες και μολότοφ και συνεπλάκησαν με οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από την Αστυνομία, τους ανέμεναν εντός του υποστατικού.

Οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν και πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 11 οχήματα που βρίσκονταν έξω από τον περιβάλλοντα χώρο του σωματείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τη σκηνή. Με την άφιξή τους, οι κουκουλοφόροι καταδιώχθηκαν, ωστόσο κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σημείο. Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση, ώστε να διενεργηθούν επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες από τα μέλη της Αστυνομίας. Παράλληλα, θα εξεταστούν και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες ή ακόμη και τα οχήματά τους.

Πηγή: goal.philenews.com