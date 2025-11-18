ΠΑΟΚ: «Εμφύλιος» στη Βουλγαρία μεταξύ Ντεσπόντοφ και Γκουγκεσασβίλι

Τελευταία μέρα για τους «ασπρόμαυρους» διεθνείς, οι οποίοι μάλιστα δίνουν... εμφύλιο - Ντεσπόντοφ vs Γκουγκεσασβίλι στη Σόφια και χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η Νέα Μεσημβρία... γεμίζει, καθώς οι περισσότεροι διεθνείς επέστρεψαν ή επιστρέφουν, με τους δύο τελευταίους μάλιστα να «μονομαχούν» στη Σόφια.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ και η Βουλγαρία φιλοξενούν τη Γεωργία του Λούκα Γκουγκεσασβίλι (21:45), με τις δύο χώρες να έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τόμας Κεντζιόρα ολοκλήρωσαν με τη σειρά τους τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, επιστρέφοντας άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να τεθούν στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει Κηφισιάς (23/11 19:00).