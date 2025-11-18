Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται σήμερα να έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ και την Πορτογαλία. Εκτός από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δεχτεί επίσκεψη και από τον Σαουδάραβα πρίγκηπα Μοχάμεντ Μπριν Σαλμάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου Τζέικ Τέιλορ.

Η επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στο οποίο η Πορτογαλία έχει ήδη προκριθεί. Εξάλλου, ο 40χρονος άσος της Αλ Νασρ έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, και είχε εκφράσει την επιθυμία να τον συναντήσει.

«Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους, ένας από αυτούς που θέλω να γνωρίσω. Ελπίζω να γίνει κάποια μέρα, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να καθίσω και να έχω μια καλή συζήτηση. Θέλω να τον συναντήσω κάποια μέρα, είναι από τους ανθρώπους που μου αρέσουν, επειδή κάνει πράγματα και μου αρέσει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», είχε δηλώσει στον Πιρς Μόργκαν.