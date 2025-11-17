Η κίνηση του Φλορεντίνο Πέρεθ που μπορεί να φέρει 1 δις στη Ρεάλ!

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης σκέφτεται να θέσει προς πώληση το 5% ή το 10% των μετοχών της Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να γεμίσει ρευστό τα ταμείο του συλλόγου.

Μία πρωτοποριακή κίνηση που θα αυξήσει την ρευστότητα του συλλόγου και θα βοηθήσει την Ρεάλ Μαδρίτης να απογειωθεί ακόμα περισσότερο ετοιμάζεται να προτείνει στην Γενική συνέλευση των μελών σε μία εβδομάδα ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cadena Ser, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης σκέφτεται να θέσει προς πώληση το 5% ή το 10% των μετοχών της βασίλισας, με valuation της εταιρίας τα 10 δις ευρώ.

Αυτό σκοπεύει να το κάνει δίχως να αλλάξει την εταιρική δομή του συλλόγου, που θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τα μέλη δίχως να γίνει ανώνυμη εταιρία. Αυτό θα επιτευχθεί με την ίδρυση μιας νέας εταιρίας που θα αγοράσει τις μετοχές (όπως έγινε με την ανακατασκευή του Σαντιάγκο Μπερναμπέου) στην οποία η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι και αυτή ανάμεσα στα μέλη της Δ.Σ, ώστε ο σύλλογος να εξακολουθεί να ελέγχει τις τύχες του.

Μία περίπλοκη διαδικασία μέσω της οποίας ο Φλορεντίνο Πέρεθ φιλοδοξεί να βρει από 500 εκατομμύρια ευρώ έως 1 δις, που θα κάνουν την βασίλισσα παντοδύναμη οικονομικά.