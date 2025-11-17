Μπενζεμά: «Δεν ξέρω αν θα μείνω στην Αλ Ιτιχάντ, έχω προτάσεις από την Ευρώπη»

Συνέντευξη στην ισπανική «AS» παραχώρησε ο Γάλλος επιθετικός που θα συμπληρώσει τα 38 έτη ζωής σ' ένα μήνα και σκοπεύει να παίξει ποδόσφαιρο για ακόμα 2 χρόνια!

Μερικά από τα αποσπάσματα των όσων δήλωσε ο Καρίμ Μπενζεμά στην «AS», του οποίου το συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία εκπνέει το καλοκαίρι του 2026:

«Το συμβόλαιό μου λήγει, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ ακόμη να πω αν θα μείνω ή θα αποχωρήσω, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Τον Δεκέμβριο θα συμπληρώσω 38 χρόνια ζωής και με βλέπω να παίζω ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια.

Από θέμα φυσικής κατάστασης είμαι σε φόρμα, δουλεύω σκληρά και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Θα δούμε τι θα συμβεί, τι σκέφτεται ο σύλλογος.

Θα μου άρεσε να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους και να ακούσω τι σκέφτονται εκείνοι. Το καλύτερο πράγμα για μένα είναι να συνεχίσω εδώ, όχι για έναν χρόνο ή δύο.

Πιστεύω ότι το επίπεδο ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας βελτιώνεται συνεχώς. Είμαι τρία χρόνια εδώ και το βλέπω να βελτιώνεται καθημερινά.

Είναι αλήθεια πως έχει προτάσεις από την Ευρώπη. Θα πρέπει να αξιολογήσω τα πάντα, να επιλέξω με προσοχή».