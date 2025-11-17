«Στα πόδια του Τζόλη πέντε ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα» (pic)

Ο Χρήστος Τζόλης με τις φετινές εμφανίσεις του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και ως φαίνεται δεν θα αργήσουν να χτυπήσουν την πόρτα της Κλαμπ Μπριζ.

Ο Έλληνας επιθετικός κάνει έως τώρα μια πολύ καλή σεζόν με την βελγική ομάδα και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Δημοσίευμα από το εξωτερικό θέλει πέντε ομάδες να έχουν στα ραντάρ τους τον Χρήστο Τζόλη και σύμφωνα με αυτό θα κάνουν κρούση στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με ανάρτηση του Εκρέμ Κονούρ στο X, ο οποίος ασχολείται με τα μεταγραφικά, οι Γουέστ Χαμ, Άστον Βίλα, Τότεναμ , Κρίσταλ Πάλας και Ντόρτμουντ θέλουν να κάνουν δικό τους τον Έλληνα παίκτη.