«Στα πόδια του Τζόλη πέντε ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα» (pic)

Ο Έλληνας επιθετικός κάνει έως τώρα μια πολύ καλή σεζόν με την βελγική ομάδα και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Δημοσίευμα από το εξωτερικό θέλει πέντε ομάδες να έχουν στα ραντάρ τους τον Χρήστο Τζόλη και σύμφωνα με αυτό θα κάνουν κρούση στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με ανάρτηση του Εκρέμ Κονούρ στο X, ο οποίος ασχολείται με τα μεταγραφικά, οι Γουέστ Χαμ, Άστον Βίλα, Τότεναμ , Κρίσταλ Πάλας και Ντόρτμουντ θέλουν να κάνουν δικό τους τον Έλληνα παίκτη.
🚨🆕 #ClubBrugge 🇬🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 17, 2025
Tottenham, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace & Dortmund are monitoring Club Brugge’s Greek winger Christos Tzolis.
