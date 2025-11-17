«Μαγνητίζει» ξένους scout o Τετέι στο Λευκορωσία – Ελλάδα

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 24χρονο διεθνή επιθετικό.

Το επίσημο βάπτισμα του πυρός του Ανδρέα Τετέι με τη φανέλα της Εθνικής, σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές φετινές του επιδόσεις (12 συμμετοχές – 6 γκολ – 4 ασίστ) στην Κηφισιά, αλλά και την επικείμενη ένταξή του στον Παναθηναϊκό από την 1η Ιανουαρίου, έχουν ήδη ανεβάσει κατακόρυφα τις… μετοχές του στο εξωτερικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, scouts ευρωπαϊκών συλλόγων έχουν προγραμματίσει παρουσία στις εξέδρες της ZTE Arena στο Ζαλαέγκερσεγκ της Ουγγαρίας το βράδυ της Τρίτης (18/11), προκειμένου να τσεκάρουν από κοντά τον 24χρονο φορ στον αγώνα της «γαλανόλευκης» με τη Λευκορωσία.

Με δεδομένες τις απουσίες των Παυλίδη και Μπακασέτα, ο Τετέι διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, επιδιώκοντας να «χτίσει» πάνω στο δυναμικό ντεμπούτο του κόντρα στη Σκωτία, όπου μοίρασε μία ασίστ και...φλέρταρε με το γκολ σε δύο περιπτώσεις.