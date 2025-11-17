Κλαρκ: «Θέλαμε ένα τελευταίο εντός έδρας ματς με την Δανία για να προκριθούμε»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς - τελικό με την Δανία με στόχο την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Οι παίκτες κατανοούν τη σημασία του αγώνα, αλλά θα πρέπει απλά να προετοιμαστούν για έναν αγώνα ποδοσφαίρου και να βεβαιωθούν ότι είναι συγκεντρωμένοι στο πώς θέλουμε να παίξουμε και σε αυτό που μπορεί να κάνει η Δανία.

Αν βγουν έξω και παίξουν όπως μπορούν, τότε πιστεύω ότι είναι αρκετά καλοί για να πάρουν το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε.

Αυτό ήταν πάντα το σενάριο που είχαμε στο μυαλό μας, ένας τελευταίος εντός έδρας αγώνας εναντίον της Δανίας για την πρόκριση. Μαζέψαμε τους βαθμούς που χρειαζόμασταν για να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε μπροστά μας ένα ματς που θα έχει το χαρακτήρα τελικού.

Στο ποδόσφαιρο μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Το πιο σημαντικό πράγμα σε έναν προκριματικο όμιλο είναι οι βαθμοί. Κληρωθήκαμε ως ομάδα του τρίτου γκρουπ δυναμικότητας, αλλά είμαστε ήδη στη δεύτερη θέση. Θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να τερματίσουμε στην κορυφή του ομίλου.

Οι παίκτες έχουν δείξει ότι ξέρουν πώς να προκρίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις οπότε ας πάρουμε άλλη μία πρόκριση. Αισθάνομαι ήρεμος, εμπιστεύομαι πάντα τους παίκτες μου. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μαζί μας.

Πιθανότατα τους χρειαζόμαστε περισσότερο στις δύσκολες στιγμές. Εάν εργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο βράδυ για τη χώρα».