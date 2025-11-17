Ιστορικό ρεκόρ για Αγγλία και Τούχελ

Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τις επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια.

Η Αγγλία μετρά πλέον 11 συνεχόμενες νίκες σε επίσημα παιχνίδια και είναι το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της.

Τα «Τρία Λιοντάρια» διανύουν την καλύτερη περίοδο τους μετά από πολλά χρόνια και αυτό έχει την υπογραφή του Γερμανού τεχνικού.

Μάλιστα οι Άγγλοι σε αυτά τα έντεκα παιχνίδια έχουν δεχθεί μόλις 1 γκολ και αυτό είναι από την Φινλανδία.

Τα αποτελέσματα σε 11 αγώνες

2- 0 με την Αλβανία

2-0 με τη Σερβία

5-0 με τη Λετονία

5-0 με τη Σερβία

2-0 με την Ανδόρα

1-0 με την Ανδόρα

3-0 με τη Λετονία

2-0 με την Αλβανία

5-0 με την Ιρλανδία

3-0 με την Ελλάδα

3-1 με τη Φινλανδία