Όλα πήγαν όπως ήθελε: Υπάλληλος ξενοδοχείου στην Ανγκόλα αποκάλυψε πώς βρέθηκε στο ασανσέρ μαζί με τον Μέσι

Η Αργεντινή την περασμένη Παρασκευή (14/11), έπαιξε φιλικό με την Ανγκόλα και μια υπάλληλος ξενοδοχείου αποκάλυψε την κοινή της παρουσία με τον Λιονέλ Μέσι στο ασανσέρ.

Στην Ανγκόλα επικράτησε ένας μικρός χαμός με την παρουσία του 38χρονου εκεί, με την θαυμάστριά του, Λορένα, να τονίζει το πώς κατάφερε να βρεθεί μαζί του στο ασανσέρ του ξενοδοχείου όπου έμενε η Αργεντινή.

«Στην πραγματικότητα, ήταν η μέρα που είχα ρεπό στο ξενοδοχείο. Ήρθα με το πρόσχημα ότι είχα ξεχάσει την τσάντα μου και περίμενα μπροστά από το ασανσέρ επειδή ήξερα το δωμάτιο του Μέσι. Περίμενα να βγει και να μπει στο ασανσέρ, και μετά μπήκα κι εγώ. Χαμογέλασε χωρίς να πει τίποτα, και του μίλησα: ''Μιλάς αγγλικά;'' μου είπε: ''Ναι, ναι. Θα ήθελες μια φωτογραφία; Βγάλε το τηλέφωνό σου, κανένα πρόβλημα''. Ήμουν πολύ νευρική. Μου είπε: ''Χαλάρωσε'' και κουβάλησε την τσάντα μου μέχρι που έβγαλα το τηλέφωνό μου, και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί του. Στη συνέχεια μου ανέφερε πως: ''Χάρηκα που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή''. Έτσι εγώ του είπα: ''Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ''.

Μακάρι να μην είχε φτάσει ή να είχε χαλάσει το ασανσέρ, ώστε να μπορούσα να περάσω περισσότερο χρόνο δίπλα στον καλύτερο παίκτη. Ήταν πολύ ταπεινός και ντροπαλός και δεν αρνήθηκε ποτέ κανένα αίτημα».