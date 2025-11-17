Οι Παλαίμαχοι της ΑΕΚ τίμησαν τη μνήμη του Μανώλη Παπαδόπουλου στα πλαίσια φιλικού στη Λιβαδειά 

Σημαντική πρωτοβουλία για την ομάδα του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που αντιμετώπισε σήμερα σε φιλικό αγώνα στη Λιβαδειά τους Παλαίμαχους του Λεβαδειακού για την ενίσχυση του Μουσείου της ομάδας της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «πριν τον αγώνα (που έληξε 3-1 υπέρ των γηπεδούχων) η ομάδα της ΑΕΚ βρέθηκε στο κοιμητήριο του χωριού Μάζι και παρέστη σε τρισάγιο εις μνήμην του Μανώλη Παπαδόπουλου, του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο, σε ηλικία 57 ετών. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, αφού η τόσο ξαφνική και πρόωρη απώλεια του αγαπητού σε όλους Μανώλη είχε συγκλονίσει τους πάντες.

Στη σημερινή αναμέτρηση η ομάδα της ΑΕΚ αγωνίστηκε με τις νέες της εμφανίσεις που αποτελούν ευγενική χορηγία του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου και της Seajets.

Την ΑΕΚ εκπροσώπησαν στον αγώνα οι Μανωλάς, Γεωργαμλής, Μαύρος, Καραγκιοζόπουλος, Γεωργιάδης, Καραφέσκος, Τόσκας, Κεφαλίδης, Στυλιανόπουλος, Πεσιρίδης, Κοπιτσής, Β. Μάκος, Λέτσας, Κώττης, Πορφύρης, Ρούσεφ (ο σκόρερ) Θεοδωρόπουλος, Μαγγίνας, Γ. Νεστορίδης, Λουκίνας, Βερβέρης, Μπούγλας, Πυθαρούλης, Σοφιανίτης, Δαδίτσος, Μυλωνάς, Ζήσης, Παπαθεοδώρου, Καρυδόπουλος».