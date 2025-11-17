Τα νέα δεδομένα για τον Αντίνο, ο Ολυμπιακός και η Ίντερ

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ, την ομάδα του Πειραιά και τους «Νερατζούρι».

Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο, εσχάτως επανακυκλοφορεί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Ο υποβιβασμός της Γοδόι Κρουζ δημιουργεί νέα δεδομένα και η ομάδα του Πειραιά φαίνεται να μπαίνει στο «κάδρο» σύμφωνα με τα media της Αργεντινής.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής ξεχωρίζει με την ταχύτητα και την ευχέρεια στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα στο αγωνιστικό προφίλ του.

Νεαρός παίκτης, με υψηλό ταβάνι, μεγάλη ανθεκτικότητα και δεδομένη μεταπωλητική αξία

Η υπόθεση του έχει προκαλέσει νέο κύμα δημοσιευμάτων στη Λατινική Αμερική, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι ο ταλαντούχος εξτρέμ δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκά μεταγραφικά…ραντάρ.

Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια το όνομά του επαναλαμβάνεται σταθερά σε διεθνή ρεπορτάζ κι ένα από τα κλαμπ που παρουσιάζεται να δείχνει σταθερά ενδιαφέρον να είναι η Ίντερ.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα τον περασμένο Γενάρη, η ιταλική ομάδα είχε στραμμένο το βλέμμα της στον Αντίνο.

Εμπόδιο ωστόσο για να προχωρήσουν οι συζητήσεις, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ σε ιταλικά και διεθνή μέσα, ήταν η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατ. ευρώ, ποσό που εκείνη την περίοδο οι Αργεντινοί θεωρούσαν δεδομένο ως σημείο εκκίνησης για την πώληση του Αντίνο.

Ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ είχε δηλώσει ότι πέρα από την Ίντερ, υπήρξε ενδιαφέρον κι από δύο ομάδες της Premier League, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά τα ονόματα των αγγλικών συλλόγων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αντίνο αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νεαρών παικτών της αγοράς στην Αργεντινή και πόσω μάλλον μετά τον υποβιβασμό της Γοδόι Κρουζ που μοιραία ρίχνει την τιμή του και δημιουργεί νέα δεδομένα.

Μένει να φανεί κατά πόσον ο Ολυμπιακός που επί του παρόντος δεν «καίγεται» για την άφιξη νέου εξτρέμ στου Ρέντη, θα ασχοληθεί εκ νέου, ή όχι, με τον Αντίνο στο παζάρι του Ιανουαρίου.