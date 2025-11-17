Παναιτωλικός για Γκαρθία: «Περήφανοι που ποδοσφαιριστής μας συμμετείχε σε μια ξεχωριστή στιγμή για την ειρήνη»

Η ομάδα του Παναιτωλικού έστειλε το δικό της μήνυμά για τη συμμετοχή του Ουνάι Γκαρθία στο φιλικό της χώρας των Βάσκων με την Παλαιστίνη.

O Ουνάι Γκαρθία έλαβε μέρος σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι για καλό σκοπό. O Παναιτωλικός έδωσε άδεια στον παίκτη να αγωνιστεί με την ομάδα της Χώρας των Βάσκων σε φιλικό ματς με την Παλαιστίνη στο γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, το «Σαν Μαμές», σε μια εκδήλωση που είχε στόχο τη διάδοση μηνύματος κατά του πολέμου.

Ο Παναιτωλικός με ανάρτηση του εξέφρασε την την περηφάνια το για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά και ανάφερε πως είναι μια ομάδα που στέκεται πάντα με την πλευρά των ανθρώπων.

Ο Γκαρθία θα γυρίσει στο Αγρίνιο εντός της ημέρας και θα είναι κανονικά στην πρώτη προπόνηση της εβδομάδας, την Τρίτη (18/11). Εκτός από το Βάσκο στο Emileon θα επιστρέψει αύριο και ο διεθνής με την Κούβα, Χόρχε Αγκίρε, ενώ την Τετάρτη (19/11) αναμένεται να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι διεθνείς (Σιέλης, Σμυρλής, Κοντούρης και Νικολάου).

Η ανάρτηση του Παναιτωλικού

«Ο ποδοσφαιριστής μας Unai García συμμετείχε στον φιλικό αγώνα στο Μπιλμπάο, σε μια ξεχωριστή στιγμή όπου το ποδόσφαιρο στάθηκε πάνω από σύνορα, διαφορές και εντάσεις.

Μέσα σε ένα γήπεδο γεμάτο ανθρώπους που ύψωσαν τη φωνή τους για την ειρήνη, ο Unai ήταν εκεί, εκπροσωπώντας και τη δική μας ομάδα σε μια δράση που θύμισε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει καταφύγιο ανθρωπιάς.

Στον Παναιτωλικό πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από παιχνίδι.

Είναι αξίες, σεβασμός, ενσυναίσθηση.

Είναι η δύναμη που ενώνει.

Είμαστε περήφανοι που ένας δικός μας ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία που μιλά για αυτά που πραγματικά έχουν σημασία: ειρήνη, ανθρώπινη ζωή, ελπίδα.

Παναιτωλικός, μια ομάδα που στέκεται πάντα με την πλευρά των ανθρώπων».