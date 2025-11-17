Φρίκη στο Μόσταρ: Πρώην διαιτητής δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στο κέντρο του Μόσταρ, όταν ο 33χρονος πρώην διαιτητής και πρώην ποδοσφαιριστής, Ανίς Καλαϊτζιτς, δολοφόνησε εν ψυχρώ την πρώην σύντροφό του, Άλντινα Τζαχίτς, ηλικίας 32 ετών.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ιβάν Κρντέλια, κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων. Η Άλντινα βρισκόταν καθ’ οδόν προς το γυμναστήριο, όταν ο Καλαϊτζιτς εμφανίστηκε ξαφνικά και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τη να τρέξει για να σωθεί. Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να προστατευτεί μέσα σε ένα κατάστημα fast food, όμως ο δράστης την καταδίωξε μέχρι τους χώρους υγιεινής, όπου την πυροβόλησε θανάσιμα.

Μετά τη δολοφονία, φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όμως το όπλο κόλλησε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα από την αστυνομία. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση γίνονται γνωστές.

Η Άλντινα είχε μετακομίσει στο Μόσταρ περίπου έναν χρόνο πριν για επαγγελματικούς λόγους. Ο Καλαϊτζιτς, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Βελέζ και Λοκομοτίβα πριν στραφεί στη διαιτησία, φέρεται να είχε απειλήσει επανειλημμένα την πρώην σύντροφό του μετά τον χωρισμό τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε πρόσφατα αγοράσει όπλο, ισχυριζόμενος πως αισθανόταν ότι κινδύνευε λόγω της διαιτητικής του ιδιότητας.