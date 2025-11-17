League Phase και στα προκριματικά Μουντιάλ και Euro; (πίνακες)

Η ιδέα ωριμάζει στην UEFA για ένα πιο δίκαιο και πιο συναρπαστικό σύστημα πρόκρισης, τι έχει γραφτεί ως τώρα στον διεθνή Τύπο.

Πώς θα σας φαινόταν μια League Phase πρόκρισης εθνικών ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις (Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro); Το σενάριο αυτό μόνο ουτοπικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή ζώνη. Η επιτυχία της League Phase στα ευρωπαϊκά κύπελλα, με την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος από την πρώτη αγωνιστική, τα ντέρμπι από την αρχή ως το τέλος και κυρίως την απουσία «αδιάφορων» αγώνων, ωθεί την UEFA να σκεφτεί σοβαρά μια εκ βάθρων αλλαγή στον τρόπο πρόκρισης των εθνικών ομάδων στα μεγάλα ραντεβού.

Αυτός ο τρόπος πλασάρεται ως πιο δίκαιος και παράλληλα πιο συναρπαστικός. Χωρίς να επιβαρύνεται πολύ το καλεντάρι των εθνικών ομάδων. Όλες θα δίνουν τον ίδιο αριθμό αγώνων, με «ομοειδείς» αντιπάλους, και θα το σύστημα του ενιαίου ομίλου θα εξαλείψει μια για πάντα το φαινόμενο του πρόωρου αποκλεισμού και των αδιάφορων αγώνων ή των ματς με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, που γίνονται απλά από υποχρέωση.

Από το 2030 οι αλλαγές

Με το ζήτημα έχει ασχοληθεί ήδη ο διεθνής Τύπος. Μαζέψαμε, λοιπόν, τα δημοσιεύματα και παρουσιάζουμε τις βασικές αρχές αυτής της League Phase (γκρουπ δυναμικότητας και κυρίως μέθοδοι πρόκρισης), για να πάρετε μια ιδέα πού βρίσκονται τα πράγματα σήμερα. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, η UEFA έχει εγκρίνει ήδη το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών για το Euro 2028 (με ομίλους), οπότε οι αλλαγές προορίζονται για τα επόμενα προκριματικά του Μουντιάλ 2030.

Κατ’ αρχάς, τα γκρουπ δυναμικότητας. Φυσικά η «βάση» της βαθμολογίας θα είναι ο μήνας που θα γίνει η κλήρωση της League Phase. Για να πάρουμε μια ιδέα, ας δούμε τα γκρουπ που θα σχηματίζονταν αν ίσχυε η τρέχουσα βαθμολογία (Οκτώβριος 2025).

1ο ΓΚΡΟΥΠ

Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ολλανδία

2ο ΓΚΡΟΥΠ

Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Κροατία, Ελβετία

3ο ΓΚΡΟΥΠ

Δανία, Αυστρία, Τουρκία, Ουκρανία, Νορβηγία

4ο ΓΚΡΟΥΠ

Ρωσία (*), Πολωνία, Ουαλία, Σερβία, Ουγγαρία

5ο ΓΚΡΟΥΠ

Σκωτία, Σουηδία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία

6ο ΓΚΡΟΥΠ

ΕΛΛΑΔΑ, Σλοβενία, Αλβανία, Ιρλανδία, Β.Μακεδονία

7ο ΓΚΡΟΥΠ

Β.Ιρλανδία, Γεωργία, Φινλανδία, Ισλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

8ο ΓΚΡΟΥΠ

Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο

9ο ΓΚΡΟΥΠ

Λευκορωσία, Αρμενία, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Κύπρος

10ο ΓΚΡΟΥΠ

Νησιά Φερόε, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία

11ο ΓΚΡΟΥΠ

Μάλτα, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Σαν Μαρίνο

Γιατί τόσα πολλά γκρουπ; Μα, έτσι επιτυγχάνεται η πιο σωστή διάρθρωση, αλλά και ο «ζυγός» αριθμός αγώνων, ώστε να δίνει κάθε ομάδα ίσο αριθμό εντός και εκτός έδρας. Τα γκρουπ συνολικά είναι 11 (έτσι χωρίζονται οι 55 ομάδες, φυσικά με τον αστερίσκο της Ρωσίας, αν δεν συμμετέχει τότε αναγκαστικά θα γίνουν 9 γκρουπ των 6 ομάδων) και ο σχεδιασμός είναι να παίζει κάθε ομάδα με ΜΙΑ άλλη από κάθε άλλο γκρουπ ΕΚΤΟΣ από το δικό της.

Εννοείται ότι ανά ζευγάρι γκρουπ θα γίνονται και οι εντός-εκτός έδρας αναμετρήσεις. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, που αν γινόταν τώρα η κλήρωση θα βρισκόταν στο 6ο γκρουπ, θα έπαιρνε από έναν αντίπαλο απ’ όλα τα γκρουπ εκτός από το έκτο, με την προϋπόθεση ότι αν π.χ. τον αντίπαλο από το 1ο γκρουπ θα τον αντιμετώπιζε εντός έδρας, τον αντίπαλο από το 2ο γκρουπ θα τον αντιμετώπιζε εκτός έδρας. Και ούτω καθεξής.

Ίδιος αριθμός αγώνων, κανένας αδιάφορος

Έτσι σχηματίζεται ένα «πρωτάθλημα» με 10 αγώνες για κάθε ομάδα (και όχι 6 ή 8 ανάλογα με το αν το γκρουπ έχει 4 ή 5 ομάδες), με αντιπάλους ομοειδούς δυναμικότητας και περισσότερους, ώστε να διασφαλιστεί το πιο δίκαιο της διαδικασίας. Και φυσικά καμία ομάδα δεν θα είναι αποκλεισμένη ακόμα κι αν κάνει τρεις ήττες στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της.

Η διαδικασία πρόκρισης αναμένεται συναρπαστική, όπως αυτή της League Phase των ευρωπαϊκών κυπέλλων που παρακολουθήσαμε από πέρυσι και βιώνουμε φέτος. Με κάθε αποτέλεσμα ή ακόμα και κάθε γκολ να μετράει, το ενδιαφέρον μπορεί να κρατήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα.

Όσο για τις θέσεις πρόκρισης; Εδώ υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις, σχετικά με το αν θα πρέπει τα προκριματικά να «σχετίζονται» με την κατάταξη στο Nations League ή όχι. Το πιθανότερο είναι η UEFA να τα ενσωματώσει στο φορμάτ, ώστε να τονίσει το ενδιαφέρον στην τρίτη διοργάνωσή της.

Οι θέσεις απευθείας πρόκρισης και τα μπαράζ

Η ιδέα που κυριαρχεί, πάντως, είναι για το Μουντιάλ που «προσφέρει» 16 εισιτήρια από την Ευρώπη, οι 8 πρώτες ομάδες να προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση και για τις υπόλοιπες να υπάρχει μια διαδικασία μπαράζ. Έτσι ώστε να «ανοίξει» ακόμα περισσότερο η διοργάνωση και να μην υπάρχουν πολλές ομάδες που δεν «προλαβαίνουν» στις τελευταίες αγωνιστικές και παρουσιάζονται αδιάφορες.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να υπάρξουν αγώνες μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν τις θέσεις από 9η ως 24η στη βαθμολογία, με τη λογική που καθορίζονται τώρα τα μπαράζ (να γίνει κλήρωση των 9-10 με 23-24, ώστε να μην «διαλέγει» στάνταρ αντίπαλο κάποια ομάδα). Και φυσικά ο δεύτερος αγώνας να γίνεται στην έδρα αυτού που τερμάτισε υψηλότερα, για να του δίνει αβαντάζ.

Υπάρχουν ακόμα πιο «ξεχειλωμένες» σκέψεις, δηλαδή να υπάρχουν δύο γύροι πλέι οφ. Είτε οι ομάδες από 9-16 να περάσουν απευθείας στον δεύτερο γύρο και να «περιμένουν» εκεί τους νικητές των ζευγαριών 17-24 με 25-32 (πάντα οι αγώνες θα είναι διπλοί με το αβαντάζ έδρας σ’ αυτόν που τερμάτισε υψηλότερα).

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει 8 «μίνι πρωταθλήματα» τριών ομάδων, που θα γίνουν στις έδρες των ομάδων, οι οποίες τερμάτισαν στις θέσεις 9-16. Και καθένας απ’ αυτούς τους μίνι ομίλους θα αποτελείται από μία ομάδα του 9-16, μία του 17-24 και μία του 25-32. Στην ουσία θα γίνουν τρεις αγώνες και η ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα θα πάρει επίσης την πρόκριση.

Πιο πολλές οι θέσεις στο Euro

Για το Euro που οι θέσεις είναι 24 (ή λιγότερες, ανάλογα με το πόσες θα είναι οι διοργανώτριες χώρες) το φορμάτ θα είναι διαφορετικό, ωστόσο η κεντρική ιδέα παραμένει ίδια: Μετά το τέλος της League Phase οι θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση να είναι πάνω από τις μισές των ομάδων που συμμετέχουν (30+ δηλαδή), ώστε να εξαλειφθούν οι αδιάφοροι αγώνες και να μπορεί μια ομάδα που έκανε ακόμα και σχετικά καλή πορεία να ελπίζει στην πρόκριση.

Σύμφωνα με τα μοντέλα προσομείωσης που έχουν ήδη ξεκινήσει να «τρέχουν», κι ανάλογα βέβαια με τα αποτελέσματα, το όριο για την απευθείας πρόκριση (πρώτες 8 θέσεις) μπορεί να είναι στους 20 βαθμούς, αλλά το όριο των μπαράζ (32η θέση) μπορεί να πέσει και στους 10 βαθμούς. Ακόμα δηλαδή και μια ομάδα με απολογισμό 3-1-6 στους δέκα αγώνες της να μπορεί να συμμετέχει στα μπαράζ.